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    «Мутко против»: РФС недоволен «ВТБ Ареной» в матче с Сербией и может поменять стадион на октябрьские игры

    РФС остался недоволен, как на «ВТБ Арене» был организован матч первого тура лиги В Лиги наций против Сербии. Замеченные накладки могут повлечь за собой смену стадиона на октябрьские игры сборной России.

    «РФС может поменять арену на два ближайших домашних матча в Лиге наций. В футбольном союзе остались не очень довольны стадионом «Динамо».

    Дело в том, что во время игры случилось довольно много накладок, которые можно было бы избежать при правильной подготовке. Среди претензий – плохо организованная логистика, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; отсутствие ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций (оказывается, динамовцы забрали все своe), проблемы с коммуникацией с местными безопасниками, крутящаяся реклама сторонних спонсоров. И это лишь небольшая часть косяков.

    При этом стоимость аренды стадиона сопоставима с «топовыми» «Лужниками». Теперь же в союзе думают перенести следующие матчи в Подмосковье (например Химки) или какой-нибудь ближайший регион», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Ближайший матч сборной России – товарищеская игра в Швеции 8 октября.
    • 11 октября россияне сыграют дома в Лиге наций с Турцией, 14 октября – с Венгрией.
    • Россия лидирует в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 10:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +666

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 минут назад

      РФС всегда надеется на халяву. Всё своё носи с собой.

      0
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      Рейтинг: +6820

      JTherry 25 минут назад

      при наличии свободных Лужников, непонятно, почему матчи сборной России проводят на стадионе ВТБ-арена, и почему клуб не подготовил стадион для проведения матча соответствующим образом? видимо, деньги им за аренду не нужны...

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      Рейтинг: +900

      ФК Пупсик 36 минут назад

      Стыдно за них!

      0
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      Рейтинг: +2592

      Axe111 1 час назад

      Как это вообще можно футбольным стадионом назвать лол

      1
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      Рейтинг: +818

      ZAITZEFF2011 > Axe111 52 минуты назад

      нужно перестать кормить этих дармоедов и прекратить всякое сотрудничество с недобросовестными исполнителями контрактов а также на будущее сделать выводы о нецелесообразности использования ресурсов нашей лиги

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