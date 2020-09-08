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  • «Мутко против»: РФС недоволен «ВТБ Ареной» в матче с Сербией и может поменять стадион на октябрьские игры

«Мутко против»: РФС недоволен «ВТБ Ареной» в матче с Сербией и может поменять стадион на октябрьские игры

8 сентября 2020, 10:05
12

РФС остался недоволен, как на «ВТБ Арене» был организован матч первого тура лиги В Лиги наций против Сербии. Замеченные накладки могут повлечь за собой смену стадиона на октябрьские игры сборной России.

«РФС может поменять арену на два ближайших домашних матча в Лиге наций. В футбольном союзе остались не очень довольны стадионом «Динамо».

Дело в том, что во время игры случилось довольно много накладок, которые можно было бы избежать при правильной подготовке. Среди претензий – плохо организованная логистика, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; отсутствие ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций (оказывается, динамовцы забрали все своe), проблемы с коммуникацией с местными безопасниками, крутящаяся реклама сторонних спонсоров. И это лишь небольшая часть косяков.

При этом стоимость аренды стадиона сопоставима с «топовыми» «Лужниками». Теперь же в союзе думают перенести следующие матчи в Подмосковье (например Химки) или какой-нибудь ближайший регион», – написал телеграм-канал «Мутко против».

  • Ближайший матч сборной России – товарищеская игра в Швеции 8 октября.
  • 11 октября россияне сыграют дома в Лиге наций с Турцией, 14 октября – с Венгрией.
  • Россия лидирует в группе.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо
Комментарии (12)
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Axe111
1599549685
Как это вообще можно футбольным стадионом назвать лол
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JTherry
1599552511
при наличии свободных Лужников, непонятно, почему матчи сборной России проводят на стадионе ВТБ-арена, и почему клуб не подготовил стадион для проведения матча соответствующим образом? видимо, деньги им за аренду не нужны...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1599552539
РФС всегда надеется на халяву. Всё своё носи с собой.
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ц
1599555242
Вот и здорово, нефиг делать на нашей арене.
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paracetamol
1599555323
Езжай в Питер. Тем более, что голы забивают зенитовские!
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BRO_football
1599557954
Ну тогда и валите в свои Лужники! Посмотрим как вы сэкономите на аренде такого огромного стадиона без продажи билетов! В Подмосковье тоже можно. На огороде с картошкой будете играть.
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portero
1599559904
если они не соблюдали условия договора , то и деньги не надо выплачивать в полном объеме или за откат можно на все нарушения ложить....
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NewLife
1599561521
Надо не мебель, а б..дей менять.
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GreyDM
1599567049
Аха-ха-ха!!! Арендных денег не получилось чинушам захапать,вот и разнылись!!! Сразу говорил в Химарях играйте- там и карманы набили-бы да и поле там нормальное- игроки бы не жаловались...
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vladimir-7
1599578979
Надо РФС договариваться об аренде поля на любой базе команд РПЛ, все равно болельщиков не пускают, поэтому трибуны не нужны и затраты на аренду будут минимальные, да и красть будет нечего.
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