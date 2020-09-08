«Мутко против»: РФС недоволен «ВТБ Ареной» в матче с Сербией и может поменять стадион на октябрьские игры

РФС остался недоволен, как на «ВТБ Арене» был организован матч первого тура лиги В Лиги наций против Сербии. Замеченные накладки могут повлечь за собой смену стадиона на октябрьские игры сборной России.

«РФС может поменять арену на два ближайших домашних матча в Лиге наций. В футбольном союзе остались не очень довольны стадионом «Динамо».

Дело в том, что во время игры случилось довольно много накладок, которые можно было бы избежать при правильной подготовке. Среди претензий – плохо организованная логистика, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; отсутствие ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций (оказывается, динамовцы забрали все своe), проблемы с коммуникацией с местными безопасниками, крутящаяся реклама сторонних спонсоров. И это лишь небольшая часть косяков.

При этом стоимость аренды стадиона сопоставима с «топовыми» «Лужниками». Теперь же в союзе думают перенести следующие матчи в Подмосковье (например Химки) или какой-нибудь ближайший регион», – написал телеграм-канал «Мутко против».