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    Видаль требует у «Барселоны» 6 миллионов за разрыв контракта

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль готов перейти в «Интер», но у него действующий контракт. Чилиец считает, что к уходу его подталкивает сам каталонский клуб, поэтому требует компенсацию за разрыв соглашения в размере 6 миллионов евро.

    Эта сумма – годовой оклад Видаля в «Барселоне». Игрок уже согласовал контракт с «Интером», писал Николо Скира.

    • В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 33 матча, забив восемь голов и сделав два ассиста.
    • Видаль ранее играл в Серии А за «Ювентус».
    • Сезон Серии А стартует через две недели (19 сентября).

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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