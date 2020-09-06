Видаль требует у «Барселоны» 6 миллионов за разрыв контракта

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль готов перейти в «Интер», но у него действующий контракт. Чилиец считает, что к уходу его подталкивает сам каталонский клуб, поэтому требует компенсацию за разрыв соглашения в размере 6 миллионов евро.

Эта сумма – годовой оклад Видаля в «Барселоне». Игрок уже согласовал контракт с «Интером», писал Николо Скира.