Видаль требует у «Барселоны» 6 миллионов за разрыв контракта

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль готов перейти в «Интер», но у него действующий контракт. Чилиец считает, что к уходу его подталкивает сам каталонский клуб, поэтому требует компенсацию за разрыв соглашения в размере 6 миллионов евро.
Эта сумма – годовой оклад Видаля в «Барселоне». Игрок уже согласовал контракт с «Интером», писал Николо Скира.
- В прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел 33 матча, забив восемь голов и сделав два ассиста.
- Видаль ранее играл в Серии А за «Ювентус».
- Сезон Серии А стартует через две недели (19 сентября).
Источник: La Gazzetta dello Sport