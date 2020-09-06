Журналист Скира: «Видаль будет зарабатывать в «Интере» 6 миллионов в год»

Николо Скира сообщил о готовящемся переходе полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля в «Интер». Известны подробности сделки.

«Видаль все ближе к «Интеру». Личные условия по контракту до 2022 года согласованы. Зарплата без учета бонусов – 6 миллионов евро в год. Видаль перейдет как свободный агент», – написал инсайдер.