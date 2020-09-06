Tuttomercatoweb: «Аль-Наср» готов купить капитана «Аталанты» Гомеса за 15 миллионов

Полузащитник и капитан «Аталанты» Алехандро Гомес может уйти в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. За него готовы предложить 15 миллионов евро, пишет Tuttomercatoweb.

Речь идет о контракте по схеме «2+1». Зарплата – 6 миллионов евро в год. Гомес знает о желании «Аль-Насра», но хочет улучшения условий.