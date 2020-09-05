Тедеско – о Глушенкове: «Недовольные нам в команде не нужны»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о перспективах в команде полузащитника Максима Глушенкова.

– Глушенков, по сути, пятый-шестой игрок атаки, а сам он очень хочет играть. Максим уйдет в аренду?

– Каждый игрок хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока – считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определенных вещах. Как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются.

Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу своей работы. И если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого.

– С Глушенковым разговор о желании уйти в аренду у вас был?

– Нет.

В этом сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.

По информации журналиста Вячеслава Короткина , хавбек интересен «Арсеналу», «Химкам», «Ахмату», «Сочи» и «Уфе».

, хавбек интересен «Арсеналу», «Химкам», «Ахмату», «Сочи» и «Уфе». Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Тедеско: «Прошлый сезон был сложный для «Спартака», но не для меня»