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  • Тедеско – о Глушенкове: «Недовольные нам в команде не нужны»

Тедеско – о Глушенкове: «Недовольные нам в команде не нужны»

5 сентября 2020, 12:41
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о перспективах в команде полузащитника Максима Глушенкова.

– Глушенков, по сути, пятый-шестой игрок атаки, а сам он очень хочет играть. Максим уйдет в аренду?

– Каждый игрок хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока – считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определенных вещах. Как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются.

Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу своей работы. И если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого.

– С Глушенковым разговор о желании уйти в аренду у вас был?

– Нет.

Тедеско: «Прошлый сезон был сложный для «Спартака», но не для меня»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушенков Максим Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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NewLife
1599300756
Глушенкова надо отдать в аренду. Впереди у нас есть более сильные ребята, а Глушенков очень прямолинейный.
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СвинкаСправедливости
1599301442
Так и Бакаева тогда надо выгонять.
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Есь Казарский
1599302688
Глушенков имел несколько голевых моментов,но не забил,плюс выключается из эпизодов...
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piligrim1986
1599305372
Тедеско – о Глушенкове: «Недовольные нам в команде не нужны» - вы наркоманы, или статью не читаете????ппц название
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SaveAS
1599307056
Заголовок вырвал из контекста! Бомбардир в своем репертуаре
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slavа0508
1599307401
Ну авторы вы даёте,,,,,по заголовку совсем другой смысл,,,,,
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Garrincha58
1599308061
беги от них Глушенков ты в прошлом году как играл здорово в Крыльях,а там тебе ничего не светит из под Понсев и Лассонов так и просидишь как Мирзов до 30 лет
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алдан2014
1599316585
В заголовке ,как будто Тедеску недоволен Глущенковым.А в статье совсем за другое
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