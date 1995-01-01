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    Тедеско – о Глушенкове: «Недовольные нам в команде не нужны»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о перспективах в команде полузащитника Максима Глушенкова.

    – Глушенков, по сути, пятый-шестой игрок атаки, а сам он очень хочет играть. Максим уйдет в аренду?

    – Каждый игрок хочет играть. Сейчас у нас 24 игрока – считаю, это очень много. И все хотят играть. У Глушенкова есть очень сильные качества, но ему надо прибавлять в определенных вещах. Как и всем молодым футболистам. Если бы не было необходимости в росте, наши молодые парни были бы идеальными футболистами, которыми они не являются.

    Мы стремимся быть честными и открытыми с каждым игроком, проговариваем какие-то вещи. Не каждый день, конечно, но раз в неделю парни получают от меня фидбек по поводу своей работы. И если у кого-то есть вопросы, мы всегда можем поговорить. Нам в команде не нужны недовольные. Если такое случается, я всегда за диалог и поиск каких-то решений, чтобы устранить недовольство. Моя дверь открыта для каждого.

    – С Глушенковым разговор о желании уйти в аренду у вас был?

    – Нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +11345

      Garrincha58 42 минуты назад

      беги от них Глушенков ты в прошлом году как играл здорово в Крыльях,а там тебе ничего не светит из под Понсев и Лассонов так и просидишь как Мирзов до 30 лет

      0
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      Рейтинг: +13511

      slavutiq70 > Garrincha58 36 минут назад

      Слабые бегут,,,а сильные доказывают чего стоят,,,,,

      3
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      ...
      Рейтинг: -626

      Аденн > Garrincha58 26 минут назад

      В этом сезоне Глушенков провел за «Спартак» пять матчей, результативными действиями не отличался.И это о чем то говорит, Так, что ему ещё пахать и пахать., а не бегать по командам.

      2
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      Рейтинг: +24529

      VVM1964 > Garrincha58 14 минут назад

      Ну Мирзов то не у нас сидел до 30 лет , а вот недовольный с похожей фамилией у нас уже был - ну и где он сейчас ? Даже Ахмату не пригодился . Да и разговор о другом , название статьи опять не отражает её смысла (((

      1
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      Рейтинг: +13511

      slavutiq70 53 минуты назад

      Ну авторы вы даёте,,,,,по заголовку совсем другой смысл,,,,,

      3
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      Рейтинг: +799

      SaveAS 59 минут назад

      Заголовок вырвал из контекста! Бомбардир в своем репертуаре

      4
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      Рейтинг: +7003

      piligrim1986 1 час назад

      Тедеско – о Глушенкове: «Недовольные нам в команде не нужны» - вы наркоманы, или статью не читаете????ппц название

      3
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      Рейтинг: +38

      Есь Казарский 2 часа назад

      Глушенков имел несколько голевых моментов,но не забил,плюс выключается из эпизодов...

      2
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      Рейтинг: +1666

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Так и Бакаева тогда надо выгонять.

      2
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      Рейтинг: +2852

      NewLife 2 часа назад

      Глушенкова надо отдать в аренду. Впереди у нас есть более сильные ребята, а Глушенков очень прямолинейный.

      7
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      Рейтинг: +24529

      VVM1964 > NewLife 13 минут назад

      Согласен - пусть заматереет и набирается опыта , а там видно будет .

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      Рейтинг: +2372

      vsespartak01 > VVM1964 2 минуты назад

      сколько у нас таких было?и не заматерели!

      0
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