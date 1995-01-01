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    Тедеско: «Прошлый сезон был сложный для «Спартака», но не для меня»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопросы о прогрессе команды.

    – В чем секрет преображения «Спартака» в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущим, ведь перерыв был всего две недели?

    – Команда хорошо прибавляла и в концовке предыдущего сезона. И мы всегда отмечали это, говоря, что нужно время. Никаких тайн тут нет: просто мы продолжали работать. И будем продолжать дальше, ведь на данный момент мы еще ничего не добились.

    – Общались ли вы с Леонидом Федуном перед стартом сезона? Выражал ли он вам свою поддержку после сложного прошлого чемпионата?

    – Для «Спартака» это был сложный сезон, я согласен. Но не для меня. Если вы помните, мы начинали работу, когда команда была в двух очках от зоны вылета. И посмотрите, где мы закончили – в двух очках от зоны еврокубков. Так что не назвал бы сезон совсем уж плохим.

    Конечно, сложности были. Сразу после приезда был матч с «Рубином» и с тех пор до декабря не было времени поработать – мы просто двигались от игры к игре, стараясь набирать очки. Потом было поражение от «Ростова» 1:4. Плохие моменты, конечно, случались.

    Но затем хорошо подготовились на зимних сборах, удачно возобновили сезон: победили «Динамо» и ЦСКА, выйдя в полуфинал Кубка. Безусловно, «Спартак» может быть разочарован сезоном, но разочарование нашего штаба не так велико, поскольку мы знаем, чего достигли, и какую работу с командой проделали.

    • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
    • В новом сезоне столичная команда лидирует в чемпионате по итогам шести туров.
    • Тедеско возглавляет москвичей с октября 2019 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8082

      alarm 7 минут назад

      спартаг нужно расформировать с формулировкой "позор страны"!

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