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  • Журналист Короткин: тульский «Арсенал» – основной претендент на Глушенкова

Журналист Короткин: тульский «Арсенал» – основной претендент на Глушенкова

3 сентября 2020, 13:24
10

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может уйти в аренду в один из клубов РПЛ.

По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, самый вероятный вариант – тульский «Арсенал».

Также на Глушенкова претендуют «Химки», «Уфа», «Сочи» и «Ахмат».

  • В этом сезоне игрок сыграл в РПЛ пять матчей.
  • Весенне-летнюю часть сезона-2019/29 футболист провел на правах аренды в «Крыльях Советов», которые вылетели в ФНЛ.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Химки Уфа Ахмат Сочи Глушенков Максим
Комментарии (10)
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порт
1599132688
Смотрю битва не на жизнь, а на смерть за Глушителя.
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Томик
1599135728
Нахрен "Арсенал". Слишком много позволяют себе языком молоть.
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алдан2014
1599135807
Не надо Глущенкова в аренду.Парень здорово играет. Он не то что стучится в основу,он уже готов играть там,ведь парень просто брильянт!
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партизан84
1599136284
оставьте парня в Спартаке, есть другие на выход!
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oyabun
1599137172
В случае травмы или дисквалификации игрока основы в Спартаке очень мало кто мог выйти на замену и играть на уровне основного. Глушенков один из таких, да пожалуй больше пока и нет. Тиль травмирован и уходит в аренду, Урунов пока не уровень основы. Кто будет выходить на замену? Ещенко?
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Синитсосит
1599142458
зачем его отдавать то, вы чё всю команду опять по гастролям,смысл какой
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DOCTOR PENALTY
1599143376
Идиотизм!!!
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Hektor 84
1599156997
Лучше оставить, парень явно прогрессирует. А если в аренду только не в Арсенал, после ихнего пи здежа в сторону Спартака.
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