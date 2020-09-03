Журналист Короткин: тульский «Арсенал» – основной претендент на Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может уйти в аренду в один из клубов РПЛ.
По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, самый вероятный вариант – тульский «Арсенал».
Также на Глушенкова претендуют «Химки», «Уфа», «Сочи» и «Ахмат».
- В этом сезоне игрок сыграл в РПЛ пять матчей.
- Весенне-летнюю часть сезона-2019/29 футболист провел на правах аренды в «Крыльях Советов», которые вылетели в ФНЛ.
Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.