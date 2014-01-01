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    Журналист Короткин: тульский «Арсенал» – основной претендент на Глушенкова

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может уйти в аренду в один из клубов РПЛ.

    По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, самый вероятный вариант – тульский «Арсенал».

    Также на Глушенкова претендуют «Химки», «Уфа», «Сочи» и «Ахмат».

    • В этом сезоне игрок сыграл в РПЛ пять матчей.
    • Весенне-летнюю часть сезона-2019/29 футболист провел на правах аренды в «Крыльях Советов», которые вылетели в ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: -336

      Синитсосит 9 минут назад

      зачем его отдавать то, вы чё всю команду опять по гастролям,смысл какой

      0
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      Рейтинг: +24469

      oyabun 1 час назад

      В случае травмы или дисквалификации игрока основы в Спартаке очень мало кто мог выйти на замену и играть на уровне основного. Глушенков один из таких, да пожалуй больше пока и нет. Тиль травмирован и уходит в аренду, Урунов пока не уровень основы. Кто будет выходить на замену? Ещенко?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +417

      партизан84 1 час назад

      оставьте парня в Спартаке, есть другие на выход!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3060

      алдан2014 2 часа назад

      Не надо Глущенкова в аренду.Парень здорово играет. Он не то что стучится в основу,он уже готов играть там,ведь парень просто брильянт!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3918

      Томик 2 часа назад

      Нахрен "Арсенал". Слишком много позволяют себе языком молоть.

      2
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      Рейтинг: +3060

      алдан2014 > Томик 1 час назад

      Согласен,в игнор пушкарей,много вякают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4637

      порт 2 часа назад

      Смотрю битва не на жизнь, а на смерть за Глушителя.

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      Рейтинг: +2212

      Бухбух > порт 2 часа назад

      Потому что россиянин.

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