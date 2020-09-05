Галактионов – после победы над Болгарией: «Эйфории быть не должно»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2021 против Болгарии (2:0).

– Каково было играть после долгой паузы?

– Эмоции положительные, потому что футбол вернулся. Чем больше будет тренировочных дней, тем больше будет улучшаться взаимодействия, ребята будут вспоминать наши требования. Мы ежедневно проводили командные и групповые теории, чтобы занимались организацией игры, чтобы взаимодействия были исполнены. Надеюсь, мы дальше будем поступательно двигаться. Эйфории не должно быть, потому что дальше – важный матч со сборной Польши.

– Быстрый гол – результат стратегии или стечение обстоятельств?

– Мы проговаривали, что таким организованным командам как Болгарии надо забивать как можно быстрее. Чем дальше, тем тяжелее вскрывать их оборону. Нам удалось забить быстрый мяч, и они безусловно молодцы.

– После гола опасались, что подопечные могли сыграть слишком самоуверенно?

– Вообще любая команда, которая забивает быстрый гол, начинает действовать увереннее, что может перерасти в самоуверенность, особенно у молодых футболистов. Мы должно этого не допустить, поэтому старались вносить коррективы с бровки и в перерыве, потому что были необязательные потери мяча. После перерыва довольно качественно отыграли.