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    Галактионов – после победы над Болгарией: «Эйфории быть не должно»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отборочного раунда Евро-2021 против Болгарии (2:0).

    – Каково было играть после долгой паузы?

    – Эмоции положительные, потому что футбол вернулся. Чем больше будет тренировочных дней, тем больше будет улучшаться взаимодействия, ребята будут вспоминать наши требования. Мы ежедневно проводили командные и групповые теории, чтобы занимались организацией игры, чтобы взаимодействия были исполнены. Надеюсь, мы дальше будем поступательно двигаться. Эйфории не должно быть, потому что дальше – важный матч со сборной Польши.

    – Быстрый гол – результат стратегии или стечение обстоятельств?

    – Мы проговаривали, что таким организованным командам как Болгарии надо забивать как можно быстрее. Чем дальше, тем тяжелее вскрывать их оборону. Нам удалось забить быстрый мяч, и они безусловно молодцы.

    – После гола опасались, что подопечные могли сыграть слишком самоуверенно?

    – Вообще любая команда, которая забивает быстрый гол, начинает действовать увереннее, что может перерасти в самоуверенность, особенно у молодых футболистов. Мы должно этого не допустить, поэтому старались вносить коррективы с бровки и в перерыве, потому что были необязательные потери мяча. После перерыва довольно качественно отыграли.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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