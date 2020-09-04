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    «Локомотив» – Миранчуку: «Удачи, Лeша! Продолжай блистать»

    Пресс-служба «Локомотива» обратилась к полузащитнику Алексею Миранчуку после официального объявления о его переходе в «Аталанту».

    «Алексей Миранчук – игрок «Аталанты». Удачи, Лeша! Продолжай блистать!» – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду хавбек провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
    • «Аталанта» купила его за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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