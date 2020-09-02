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  • Федотов – о возможном бое с Широковым: «Так я смогу отстоять достоинство арбитров России. Избивать коллег не позволю»

Федотов – о возможном бое с Широковым: «Так я смогу отстоять достоинство арбитров России. Избивать коллег не позволю»

2 сентября 2020, 20:09
13

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов напомнил, что ждет Романа Широкова в октагоне. Вызов со стороны рефери связан с избиением игроком судьи Никиты Данченкова во время любительского матча.

«Я настаиваю на правилах ММА. Желание обоснованно тем, что после первого удара Широков добил лежащего арбитра Никиту Данченкова ногой в голову, шипами. Очень опасное оружие. Поединок по правилам бокса будет слишком щадящим для Широкова.

Вопрос в том, чтобы его найти и вытащить в октагон. Роман не захочет принять мой вызов. Обращаюсь к Никите. Прошу тебя забрать заявление, если Широков согласится на поединок. Так я смогу отстоять твое достоинство как арбитра и достоинство всех арбитров России, чтобы другим было неповадно. Вне зависимости от уровня. Так поступать, как Широков, нельзя.

Широков может назначить любое время, любое место. Самое главное – появись в октагоне. Там я тебе дам возможность ответить за свой поступок по-мужски.

Да, я критикую арбитров, но избивать моих коллег не позволю. Считаю правильным заступиться. Осталось только найти Широкова», – сказал Федотов.

  • Три недели назад Широков избил судью во время любительского матча за показанную красную карточку.
  • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
  • Его адвокат заявил, что квалифицирует действия футболиста как покушение на убийство.

Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»

Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»
Россия. Премьер-лига Широков Роман Федотов Игорь
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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seth343
1599068855
А че, Широков гасится что ли?
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Юрэс
1599068948
А чё он МАЛЕНЬКИХ обижает.?????
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Ганнибал Лектор
1599069752
Классная идея, главное, чтоб Широков не засцал
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Валерий Бадмаев
1599071904
Широкову придется принять вызов. В противном случае, его ждет позор, а там и срок за нанесение тяжких телесных повреждений.
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морозз
1599074722
Идиот
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Валерий2705
1599076107
Если бы Федотов в рыло получил, я бы знатно оторал)
Ответить
Vratarь
1599078659
"Ищут пожарные, ищет милиция...". Неуловим Джо из анекдота.
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RJM555
1599113265
И этому клоуну доверяли судить РПЛ!!! Задолбал уже!
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Каратель помойников
1599116435
ждём что главный твиттераст ему в соцсетях ответит.по любому портки уже стирает)
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