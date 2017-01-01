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    Федотов – о возможном бое с Широковым: «Так я смогу отстоять достоинство арбитров России. Избивать коллег не позволю»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов напомнил, что ждет Романа Широкова в октагоне. Вызов со стороны рефери связан с избиением игроком судьи Никиты Данченкова во время любительского матча.

    «Я настаиваю на правилах ММА. Желание обоснованно тем, что после первого удара Широков добил лежащего арбитра Никиту Данченкова ногой в голову, шипами. Очень опасное оружие. Поединок по правилам бокса будет слишком щадящим для Широкова.

    Вопрос в том, чтобы его найти и вытащить в октагон. Роман не захочет принять мой вызов. Обращаюсь к Никите. Прошу тебя забрать заявление, если Широков согласится на поединок. Так я смогу отстоять твое достоинство как арбитра и достоинство всех арбитров России, чтобы другим было неповадно. Вне зависимости от уровня. Так поступать, как Широков, нельзя.

    Широков может назначить любое время, любое место. Самое главное – появись в октагоне. Там я тебе дам возможность ответить за свой поступок по-мужски.

    Да, я критикую арбитров, но избивать моих коллег не позволю. Считаю правильным заступиться. Осталось только найти Широкова», – сказал Федотов.

    • Три недели назад Широков избил судью во время любительского матча за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Его адвокат заявил, что квалифицирует действия футболиста как покушение на убийство.

    Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»

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    Источник: ютуб-канал «Судейство с Игорем Федотовым»

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    Сегодня, 20:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2314

      Ганнибал Лектор 4 минуты назад

      Классная идея, главное, чтоб Широков не засцал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +671

      Юрэс 18 минут назад

      А чё он МАЛЕНЬКИХ обижает.?????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1572

      seth343 19 минут назад

      А че, Широков гасится что ли?

      1
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