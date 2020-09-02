Федотов – о возможном бое с Широковым: «Так я смогу отстоять достоинство арбитров России. Избивать коллег не позволю»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов напомнил, что ждет Романа Широкова в октагоне. Вызов со стороны рефери связан с избиением игроком судьи Никиты Данченкова во время любительского матча.

«Я настаиваю на правилах ММА. Желание обоснованно тем, что после первого удара Широков добил лежащего арбитра Никиту Данченкова ногой в голову, шипами. Очень опасное оружие. Поединок по правилам бокса будет слишком щадящим для Широкова.

Вопрос в том, чтобы его найти и вытащить в октагон. Роман не захочет принять мой вызов. Обращаюсь к Никите. Прошу тебя забрать заявление, если Широков согласится на поединок. Так я смогу отстоять твое достоинство как арбитра и достоинство всех арбитров России, чтобы другим было неповадно. Вне зависимости от уровня. Так поступать, как Широков, нельзя.

Широков может назначить любое время, любое место. Самое главное – появись в октагоне. Там я тебе дам возможность ответить за свой поступок по-мужски.

Да, я критикую арбитров, но избивать моих коллег не позволю. Считаю правильным заступиться. Осталось только найти Широкова», – сказал Федотов.

Три недели назад Широков избил судью во время любительского матча за показанную красную карточку.

Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Его адвокат заявил, что квалифицирует действия футболиста как покушение на убийство.

Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»