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    Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов на ютуб-канале «Футбольный Хейт» рассказал об отношениях с нынешними судьями. Они недовольны его блогерской деятельностью, в рамках которой он критикует решения бывших коллег.

    – Вы не боитесь, что весь судейский мир в России будет против вас, все судьи?

    – Он уже против меня. Мне *** (все равно – прим. «Бомбардира»). Ну и *** с ними. Я их херачу [в своих видеороликах].

    – Не помешает ли вам это получить место в РФС, например?

    – *** (зачем – прим. «Бомбардира») мне это надо? Я что, канал открыл, чтобы потом в РФС идти? Там каленым железом надо все выжигать – тогда да, я зайду. Скажу: «Здравствуйте. Ты, ты, ты и еще ты – *** (отсюда – прим. «Бомбардира»)». Я всегда такой был. Поэтому и не сужу сейчас.

    • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.
    • Он был задействован на матчах еврокубках, судил российские дерби.
    • Федотов грозился ударить Романа Широкова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2010

      baden69 3 минуты назад

      Этот Человек Мешающий Обществу даже русский язык не знает, матерится как сапожник среди алкашей. Убрали по делу дурачка с судейства, так он решил всем таким способом отомстить.

      1
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      Рейтинг: +2257

      mamba9090909 10 минут назад

      Хамство и базарный лексикон.

      1
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      Рейтинг: +1452

      ААМ 11 минут назад

      Какой он судья. Настоящий мини-Хусаинов, а том пробы негде было ставить, когда он судил.

      0
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      Рейтинг: +2081

      Semenycch 11 минут назад

      У этого подонка вообще крыша съехала?

      0
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      Рейтинг: +10814

      KLIM777 13 минут назад

      во что это чмо превратилось

      3
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      Рейтинг: +3872

      морозз 25 минут назад

      Дебил, против ветра ссать не рекомендуется!

      0
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      Рейтинг: +295

      De_Frenki 35 минут назад

      Надо его проверить на наркоту...

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      Рейтинг: +21350

      пьяныйхоровод 41 минуту назад

      Таких как Федотка електричеством лечат обычно , но уж если не помогает - пациента на усыпление . Хотя Федун своего в обиду не даст .

      1
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      Рейтинг: +10027

      derrik2000 47 минут назад

      Довела мужчину эта клоака - РФС.
      До предела довела.

      2
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      Рейтинг: +7471

      alarm 53 минуты назад

      с такими мозгами ему прямой путь в тарасовку. там же, кстати, ему могут присунуть, раз у него все мысли о ****

      0
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      Рейтинг: +2755

      afw13 > alarm 39 минут назад

      а ты бы лучше промолчал, чудила, все помнят нетрадиционное видео из раздевалки одной известной питерской команды)

      4
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      Рейтинг: +2043

      ziborock > afw13 15 минут назад

      Мы еще и Грозовского помним!)

      0
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      Рейтинг: +2257

      mamba9090909 > afw13 13 минут назад

      В раздевалке показали, что они будут делать с вами.))

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      Рейтинг: +2043

      ziborock > mamba9090909 7 секунд назад

      Покажите еще, мы не против желательно с другим партнером!)))
      А по факту, воспитанник Спартака дрючил игрока Зенита в центре Питера на виду у всей команды!))) Зашквар на зашкварном стадионе!)))

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