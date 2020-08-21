Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов на ютуб-канале «Футбольный Хейт» рассказал об отношениях с нынешними судьями. Они недовольны его блогерской деятельностью, в рамках которой он критикует решения бывших коллег.

– Вы не боитесь, что весь судейский мир в России будет против вас, все судьи?

– Он уже против меня. Мне *** (все равно – прим. «Бомбардира»). Ну и *** с ними. Я их херачу [в своих видеороликах].

– Не помешает ли вам это получить место в РФС, например?

– *** (зачем – прим. «Бомбардира») мне это надо? Я что, канал открыл, чтобы потом в РФС идти? Там каленым железом надо все выжигать – тогда да, я зайду. Скажу: «Здравствуйте. Ты, ты, ты и еще ты – *** (отсюда – прим. «Бомбардира»)». Я всегда такой был. Поэтому и не сужу сейчас.