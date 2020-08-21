Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»

Судья Федотов: «Все российские арбитры против меня. Ну и *** с ними. Мне ***»

21 августа 2020, 19:12
34

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов на ютуб-канале «Футбольный Хейт» рассказал об отношениях с нынешними судьями. Они недовольны его блогерской деятельностью, в рамках которой он критикует решения бывших коллег.

– Вы не боитесь, что весь судейский мир в России будет против вас, все судьи?

– Он уже против меня. Мне *** (все равно – прим. «Бомбардира»). Ну и *** с ними. Я их херачу [в своих видеороликах].

– Не помешает ли вам это получить место в РФС, например?

– *** (зачем – прим. «Бомбардира») мне это надо? Я что, канал открыл, чтобы потом в РФС идти? Там каленым железом надо все выжигать – тогда да, я зайду. Скажу: «Здравствуйте. Ты, ты, ты и еще ты – *** (отсюда – прим. «Бомбардира»)». Я всегда такой был. Поэтому и не сужу сейчас.

  • Федотов не судит на профессиональном уровне с 2018 года.
  • Он был задействован на матчах еврокубках, судил российские дерби.
  • Федотов грозился ударить Романа Широкова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1598026484
Он уже и не будет судить. Никогда. А вот зачем Бомбардир такое публикует - мне непонятно. Я бы уже оштрафовал за распространение такой информации. Это - экстремизм.
Ответить
De_Frenki
1598027867
Надо его проверить на наркоту...
Ответить
mamba9090909
1598029388
Хамство и базарный лексикон.
Ответить
rash1959
1598030558
А кто-нибудь против того, чтобы "каленым железом надо все выжигать"? В этом он точно прав.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1598031313
Жаль, что здесь ответов всего на два вопроса, я четыре раза перечитал. От себя добавлю: Ты, ты, ты и ещё ты Быстро на х*й все отсюда Я херачил вас, скоты, И всегда херачить буду!
Ответить
JTherry
1598031943
Федотов сказал прямо то, о чем думают сейчас все адекватные болельщики - разогнать всю шайку РФС и Кашшаи в придачу! большое мерси Бомбардиру за перевод))
Ответить
MaxRnD
1598032593
Красава
Ответить
paracetamol
1598032675
Федотов: все знают, что г-но, ну и керсим!
Ответить
Из Твери Леха
1598033982
Зачем этого дебила публикуют?)
Ответить
vka1970
1598035298
Красавец мужик.Тут питерские недоноски до слога докопались, а по сути то он прав.Сто раз прав.Кашаи с нашей судейской бандой надо на ух выносить и пожизненно запрещать судить матчи РПЛ, но зенитовский болельщик не поймёт.Или только в следующем столетии к золоту приблизится......
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
Вчера, 14:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+