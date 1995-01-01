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    «Постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел»: экс-арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

    Бывший футбольный судья Игорь Федотов хочет провести поединок по правилам MMA с экс-капитаном сборной России Романом Широковым.

    Рефери записал соответствующее видеообращение, которое опубликовано в ютуб-канале «Борзыкин».

    «Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова, после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле.

    Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами – с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Потому что я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», – сказал Федотов.

    • Три недели назад Широков избил судью во время любительского матча за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Его адвокат заявил, что квалифицирует действия футболиста как покушение на убийство.

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    Источник: Ютуб-канал «Борзыкин»

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии42
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      Рейтинг: +721

      O-Z 11 минут назад

      На голых кулаках давай без правил.

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      Рейтинг: +3113

      Cleaner 22 минуты назад

      Рома, ты же показал, как работаешь руками и ногами. Соглашайся на бой. Иначе получится, что ты избил изначально более слабого и никак не ожидавшего твоего нападения судью. А БЫВШЕГО судью Федотова в случае победы над Широковым вернуть в судейство!

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      Рейтинг: +3893

      Томик 31 минуту назад

      А если сам не сможешь уйти вдруг? Если точно знаешь, что уработаешь - это свинство бить слабых. Пусть по закону отвечает, что это за карательные органы в лице бывшего судьи? А если нет - то можно и с выбитыми жубами потом ролики жапишивать.

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      Рейтинг: +4619

      vladik12 47 минут назад

      Федотов уверенно уработает твиттераста.

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      Рейтинг: +4486

      maior-60 1 час назад

      "Безумству храбрых поём мы песни." (С).

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      Рейтинг: +356

      plehanov6 1 час назад

      Интересно, что ответит " крутоватенький" ромачка широков!!! Пусть докажет свою крутизну на ринге, если он не чушок, конечно!!!

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      Рейтинг: +461

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      Пусть найдет его адрес, за базар надо ответить.
      Я, тоже, могу сказать, хочу Барака Абаму обосать. И что?
      Он в отличии от меня адрес может найти.

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      Рейтинг: +564

      Кирпичный 1 час назад

      Интересно на это посмотреть.

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      Рейтинг: +1434

      altezzik 1 час назад

      Фрик что ли.

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      Рейтинг: +13444

      slavutiq70 1 час назад

      Взрослый человек,а высказывается как пацан,,,,

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      Рейтинг: +461

      Спартак гуно знают все > slavutiq70 1 час назад

      Пусть Поветкина позовет, он тоже взрослый, 40 есть.
      =))))

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      Рейтинг: +3113

      Cleaner > Спартак гуно знают все 20 минут назад

      Поветкин не бьет судей, даже если ему кажется, что они не правы. А Широков на футбольном поле напал на априоре более слабого человека.

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