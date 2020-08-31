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  • «Постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел»: экс-арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

«Постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел»: экс-арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

31 августа 2020, 08:36
33

Бывший футбольный судья Игорь Федотов хочет провести поединок по правилам MMA с экс-капитаном сборной России Романом Широковым.

Рефери записал соответствующее видеообращение, которое опубликовано в ютуб-канале «Борзыкин».

«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова, после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле.

Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами – с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Потому что я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», – сказал Федотов.

  • Три недели назад Широков избил судью во время любительского матча за показанную красную карточку.
  • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
  • Его адвокат заявил, что квалифицирует действия футболиста как покушение на убийство.

Источник: Ютуб-канал «Борзыкин»
Россия Широков Роман Федотов Игорь
Комментарии (33)
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seth343
1598853404
В прямом эфире по матч тв пожалуйста.
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1598854199
Федотов окончательно сдурел, всех уже за*бали его "экспертные мнения" после каждого тура, так он решил новой ереси подкинуть.
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paracetamol
1598856396
Я думаю, Рома ему наваляет! За себя, и за того парня...!
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portero
1598857590
а если Широков хорошо стреляет и по правилам дуэли вызовет??? я так понимаю этот судья занимался борьбой раз такое выбирает....
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Sterh
1598858020
Мне плевать - что за человек этот Федотов, но если он законно наваляет этому быдлдану-капитану - будет хорошо.
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O-Z
1598858022
Всё ожидаемый бой года, ждём!
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zubastikpnz
1598858646
Можно еще Вилкова пригласить на Вар)
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slavа0508
1598860261
Взрослый человек,а высказывается как пацан,,,,
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plehanov6
1598862216
Интересно, что ответит " крутоватенький" ромачка широков!!! Пусть докажет свою крутизну на ринге, если он не чушок, конечно!!!
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zigbert
1598892191
Валуева в секунданты.
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