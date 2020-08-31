«Постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел»: экс-арбитр Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Бывший футбольный судья Игорь Федотов хочет провести поединок по правилам MMA с экс-капитаном сборной России Романом Широковым.

Рефери записал соответствующее видеообращение, которое опубликовано в ютуб-канале «Борзыкин».

«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова, после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле.

Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами – с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Потому что я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушел. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», – сказал Федотов.