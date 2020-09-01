Журналист Скира: «МЮ» подписал пятилетний контракт с ван де Беком»

«Манчестер Юнайтед» подписал полузащитника Донни ван де Бека, пишет журналист Николо Скира.

«Сделка подтверждена. Донни ван де Бек подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро в год. Скоро будет официальное подтверждение», – сообщил инсайдер.