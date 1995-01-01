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    Журналист Скира: «МЮ» подписал пятилетний контракт с ван де Беком»

    «Манчестер Юнайтед» подписал полузащитника Донни ван де Бека, пишет журналист Николо Скира.

    «Сделка подтверждена. Донни ван де Бек подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро в год. Скоро будет официальное подтверждение», – сообщил инсайдер.

    • В прошлом сезоне голландец провел в чемпионате Нидерландов 23 матча, забив восемь мячей и сделав шесть ассистов.
    • Сообщалось, что ван де Бек присоединится к «МЮ» после матчей Лиги наций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (95,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5549

      Hektor 84 16 минут назад

      По ходу в Аяксе новое поколение подходит. Молодцы школа Аякса самая лучшая в мире.

      0
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      Рейтинг: +11311

      Garrincha58 1 час назад

      пропадёт парень в последнее время в МЮ не один игрок не прижился толком

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      Рейтинг: +9880

      DeStar > Garrincha58 44 минуты назад

      ну да, ну рэшфорд окреп. хоть он и свой, ну фарнендеш вроде более менее. А так да, что макгуаер что погба пока чет мимо, биссака хз еще.

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      Рейтинг: +1190

      DMитрий 1 час назад

      Конвеер АЯКСа как всегда в деле! Молодцы!

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