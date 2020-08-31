Капелло: «Миранчук – игрок уровня Лиги чемпионов. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».
«Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту» – это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Алексей – игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперед для него.
Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха.
Миранчук – сильный игрок, квалифицированный, физически хорошо готовый, с отличным пониманием футбола. «Аталанта» совершила хорошее приобретение», – сказал Капелло.
- Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
- Миранчук – воспитанник «Локо».
- За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»