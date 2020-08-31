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    Капелло: «Миранчук – игрок уровня Лиги чемпионов. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

    «Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту» – это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Алексей – игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперед для него.

    Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха.

    Миранчук – сильный игрок, квалифицированный, физически хорошо готовый, с отличным пониманием футбола. «Аталанта» совершила хорошее приобретение», – сказал Капелло.

    • Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.08.2020 23:58
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