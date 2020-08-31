Капелло: «Миранчук – игрок уровня Лиги чемпионов. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Я очень рад за Алексея. Хорошо, что он перешел именно в «Аталанту» – это организованная команда. Там работает квалифицированный тренер. Алексей – игрок уровня Лиги чемпионов, это шаг вперед для него.

Здорово, что он переехал в итальянский чемпионат, это сильная лига. Я надеюсь, что Миранчук добьется успеха.

Миранчук – сильный игрок, квалифицированный, физически хорошо готовый, с отличным пониманием футбола. «Аталанта» совершила хорошее приобретение», – сказал Капелло.