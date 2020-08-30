Sport.ua: полузащитник Кадири ждет разрешения на работу в России, чтобы вернуться в «Арсенал»

Полузащитник Мохаммед Кадири близок к уходу из украинского «Динамо». Он ждет разрешения на работу в России, чтобы вернуться в тульский «Арсенал», информирует Sport.ua.
Игрок будет продан, это не бесплатный трансфер. О возможном возвращении в Тулу Кадири сообщал несколько недель назад.
- Рынок оценивает Кадири в 1,6 миллиона евро.
- Игрок пополнил киевлян прошлым летом.
- До них он выступал за «Арсенал».
Источник: Sport.ua
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