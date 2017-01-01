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    Sport.ua: полузащитник Кадири ждет разрешения на работу в России, чтобы вернуться в «Арсенал»

    Полузащитник Мохаммед Кадири близок к уходу из украинского «Динамо». Он ждет разрешения на работу в России, чтобы вернуться в тульский «Арсенал», информирует Sport.ua.

    Игрок будет продан, это не бесплатный трансфер. О возможном возвращении в Тулу Кадири сообщал несколько недель назад.

    • Рынок оценивает Кадири в 1,6 миллиона евро.
    • Игрок пополнил киевлян прошлым летом.
    • До них он выступал за «Арсенал».

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    Источник: Sport.ua

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