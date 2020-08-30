Sport.ua: полузащитник Кадири ждет разрешения на работу в России, чтобы вернуться в «Арсенал»

Полузащитник Мохаммед Кадири близок к уходу из украинского «Динамо». Он ждет разрешения на работу в России, чтобы вернуться в тульский «Арсенал», информирует Sport.ua.

Игрок будет продан, это не бесплатный трансфер. О возможном возвращении в Тулу Кадири сообщал несколько недель назад.