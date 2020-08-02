Хавбек «Динамо» К Кадири близок к возвращению в «Арсенал» Т

Полузащитник украинского «Динамо» Мохаммед Кадири в частной переписке анонсировал свое возвращение в тульский «Арсенал». Однако агент считает, что игрок торопится.
«Близко мое возвращение в Тулу. «Арсенал» хочет, чтобы я пришел и помог», – написал Кадири.
«Действительно, к футболисту есть интерес из Тулы, и Момо вовсе не против вернуться туда. Но сейчас у него контракт с Киевом, и прежде всего клубы должны договориться. Кадири немного поспешил», – сказал агент ганца Валериюс Мижигурскис.
- Рынок оценивает Кадири в 1,6 миллиона евро.
- Игрок пополнил киевлян прошлым летом.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова