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    Хавбек «Динамо» К Кадири близок к возвращению в «Арсенал» Т

    Полузащитник украинского «Динамо» Мохаммед Кадири в частной переписке анонсировал свое возвращение в тульский «Арсенал». Однако агент считает, что игрок торопится.

    «Близко мое возвращение в Тулу. «Арсенал» хочет, чтобы я пришел и помог», – написал Кадири.

    «Действительно, к футболисту есть интерес из Тулы, и Момо вовсе не против вернуться туда. Но сейчас у него контракт с Киевом, и прежде всего клубы должны договориться. Кадири немного поспешил», – сказал агент ганца Валериюс Мижигурскис.

    • Рынок оценивает Кадири в 1,6 миллиона евро.
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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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