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    Директор «Арсенала» Балашов: «Поздравляю судью Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не снимется с чемпионата»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве после удаления Даниила Лесового.

    «Поздравляю судью Алексея Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – сказал функционер.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • «Арсенал» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6341

      alp 56 минут назад

      спартак начал пожинать свои плоды )))) хотя, голы и вторая карта по делу...

      п.с. тедеско ведет себя как шизофреник...

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