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  • Директор «Арсенала» Балашов: «Поздравляю судью Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не снимется с чемпионата»

Директор «Арсенала» Балашов: «Поздравляю судью Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не снимется с чемпионата»

30 августа 2020, 00:13
12

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве после удаления Даниила Лесового.

«Поздравляю судью Алексея Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – сказал функционер.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • «Арсенал» занимает 11-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Матюнин Алексей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1598736582
спартак начал пожинать свои плоды )))) хотя, голы и вторая карта по делу... п.с. тедеско ведет себя как шизофреник...
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Hektor 84
1598743289
Зачем нести бред, если завтра будешь публично извиняться! Еще и штраф получишь!
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Cobold
1598761654
Матюнина на кой фиг поздравлять? Федунишку надо было поздравить.
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СвинкаСправедливости
1598769207
Костоломам слова не давали.
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Волька
1598770056
Директор!Где твой арсенал должен быть?Правильно!В жопе!Проснитесь вы не в лондоне
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Константинн
1598771379
Такое ощущение что за отбор очков у Спартака ему кто то, что то пообещал...
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paracetamol
1598773282
Могли бы и сняться свини, в этот раз от стыда!
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JTherry
1598782274
надеюсь, КДК правильно отреагирует на хамство в отношении судьи директора Арсенала... завтра Балашов будет извиняться, еще и штраф заплатит из кармана Арсенала
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пряник929
1598803503
Матюнина специально поставили судить с Арсеналом, потому как бывший игрок Арсенала он обижен на него до конца жизни и всегда засуживает туляков, поэтому только детектор лжи поставит точку в отношениях Матюнина и Арсенала, считайте это заявлением в РФС
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