Директор «Арсенала» Балашов: «Поздравляю судью Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не снимется с чемпионата»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов дал комментарий после матча шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:2). С 45-й минуты туляки играли в меньшинстве после удаления Даниила Лесового.
«Поздравляю судью Алексея Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата. Есть ли кредит доверия у главного тренера? Все есть», – сказал функционер.
- «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
- «Арсенал» занимает 11-е место.
Источник: «Спорт-Экспресс»