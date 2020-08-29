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  • Соболев – о чемпионстве «Спартака» в этом сезоне: «Я верю. Почему нет?»

Соболев – о чемпионстве «Спартака» в этом сезоне: «Я верю. Почему нет?»

29 августа 2020, 17:17
9

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну порассуждал о шансах своей команды выиграть РПЛ в сезоне-2020/21.

– Ты веришь, что «Спартак» может быть первым в этом чемпионате?

– Я верю. Почему нет? Мы еще ни одной игры не проиграли, идем хорошо. Я считаю, что у нас есть все шансы.

– Кажется, что «Зенит» – это команда другого уровня.

– Возможно, у них более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплоченности.

Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. У нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы.

  • «Спартак» набрал 11 очков в пяти матчах.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – один балл.

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Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (9)
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subbotaspartak
1598711053
Все верим. Всегда. ДА!!!
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paracetamol
1598712349
Соболь: «Я верю. Почему нет? Все судьи за нас!»
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Fancyfall
1598712623
и я верю!
Ответить
Garrincha58
1598712742
спроси у Кокоры он знает ваше место
Ответить
NewLife
1598716783
Без укрепления защиты это почти нереально.
Ответить
латунный сепаратист
1598717373
у зюбы конкурент появился по пиз дабольству
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Sviro
1598720635
Легко это чемпионство не достанется - придётся попотеть. Пока, лично я, уверен в одном - Локо не будет в списке призёров в данных обстоятельствах. Уж не взыщите, болельщики Локо, но скорее всего будет так.
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knikos
1598726849
Блажен кто верует ...
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житель СПб
1598732626
И я верю. После сегодняшнего судейства - особенно.
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