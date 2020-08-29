Соболев – о чемпионстве «Спартака» в этом сезоне: «Я верю. Почему нет?»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну порассуждал о шансах своей команды выиграть РПЛ в сезоне-2020/21.

– Ты веришь, что «Спартак» может быть первым в этом чемпионате?

– Я верю. Почему нет? Мы еще ни одной игры не проиграли, идем хорошо. Я считаю, что у нас есть все шансы.

– Кажется, что «Зенит» – это команда другого уровня.

– Возможно, у них более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплоченности.

Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. У нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы.

«Спартак» набрал 11 очков в пяти матчах.

Отставание от лидирующего «Зенита» – один балл.

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