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    Соболев – о чемпионстве «Спартака» в этом сезоне: «Я верю. Почему нет?»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну порассуждал о шансах своей команды выиграть РПЛ в сезоне-2020/21.

    – Ты веришь, что «Спартак» может быть первым в этом чемпионате?

    – Я верю. Почему нет? Мы еще ни одной игры не проиграли, идем хорошо. Я считаю, что у нас есть все шансы.

    – Кажется, что «Зенит» – это команда другого уровня.

    – Возможно, у них более сильные футболисты индивидуально, но побеждает команда. Здесь не только в мастерстве дело, тут дело во многом: в духе команды, сплоченности.

    Много факторов для того, чтобы команда стала чемпионом. У нас отличный коллектив, команда, отличный тренер. У нас есть все шансы.

    • «Спартак» набрал 11 очков в пяти матчах.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – один балл.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7961

      paracetamol 2 минуты назад

      Соболь: «Я верю. Почему нет? Все судьи за нас!»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5135

      subbotaspartak 24 минуты назад

      Все верим. Всегда.
      ДА!!!

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