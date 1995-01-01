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    Соболев – о Кокорине: «Он очень сильно поменялся, стал спокойным, никогда не кричит»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, как изменился после истории с уголовным преследованием его одноклубник Александр Кокорин.

    – Ты как-то переживал историю с Кокориным? Она была очень резонансная, и имела отношение ко всем футболистам. Почему-то общество сказало: «Ну, футболисты – они такие».

    – Если честно, на тот момент с Кокориным мы еще не были так близки, как сейчас. Но, конечно, я за него переживал и пытался как-то поддержать. Это нормально, потому что у нас общие знакомые, общие друзья, и я его поддерживал.

    – Кокорин – другой человек сейчас?

    – Я думаю, что да. Он очень сильно поменялся. По моему мнению, он стал очень спокойным, никогда не кричит. Очень сильно поменялся. Такой спокойный парень.

    – Ты считаешь, что поддержка тогда нужна была ребятам? Несправедливое решение суда, следствия?

    – Ну, я не могу сказать, несправедливое или справедливое решение, но то, что поддержка им была нужна, – это 100 процентов. Не говорить, что они невиновны. Они виновны. А именно им выразить поддержку, потому что им было очень тяжело.

    Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +943

      моэм 1 час назад

      Соболев из гол-мейкера превратился в ньюс-мейкера...видимо совсем забыл зачем его взяли в Спартак … пердит уже громче моей задницы...прощения просим , но наблюдая как Соболев " выступает " в РПЛ , уже хочется матерно ругаться … ГОЛЫ ГДЕЕЕЕЕЕ ?????

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      Рейтинг: +7961

      paracetamol 1 час назад

      А чего ему. Полеживает, посвистывает, лапает сестричек за мягкие места и получает нехилую зарплату. Не жисть, а малина!

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      Рейтинг: +10337

      derrik2000 1 час назад

      Изменив местоимение с "ОНИ" на "ОН", приведу цитату из "Золотого телёнка":
      " Он стал суетливым и в разгар веселья иногда плакал" )))

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      Рейтинг: +13365

      slavutiq70 1 час назад

      Что то я смотрю Соболев у нас последнее время сильно разговорился,,,как не во вред пошло,,,,

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      Рейтинг: +7961

      paracetamol > slavutiq70 1 час назад

      Хочет Зюбу и здесь обогнать!

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      Рейтинг: +1721

      _Marqella_ > slavutiq70 14 минут назад

      звезду поймал...

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