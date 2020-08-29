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  • Соболев – о Кокорине: «Он очень сильно поменялся, стал спокойным, никогда не кричит»

Соболев – о Кокорине: «Он очень сильно поменялся, стал спокойным, никогда не кричит»

29 августа 2020, 14:42
7

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, как изменился после истории с уголовным преследованием его одноклубник Александр Кокорин.

– Ты как-то переживал историю с Кокориным? Она была очень резонансная, и имела отношение ко всем футболистам. Почему-то общество сказало: «Ну, футболисты – они такие».

– Если честно, на тот момент с Кокориным мы еще не были так близки, как сейчас. Но, конечно, я за него переживал и пытался как-то поддержать. Это нормально, потому что у нас общие знакомые, общие друзья, и я его поддерживал.

– Кокорин – другой человек сейчас?

– Я думаю, что да. Он очень сильно поменялся. По моему мнению, он стал очень спокойным, никогда не кричит. Очень сильно поменялся. Такой спокойный парень.

– Ты считаешь, что поддержка тогда нужна была ребятам? Несправедливое решение суда, следствия?

– Ну, я не могу сказать, несправедливое или справедливое решение, но то, что поддержка им была нужна, – это 100 процентов. Не говорить, что они невиновны. Они виновны. А именно им выразить поддержку, потому что им было очень тяжело.

Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Соболев Александр
Комментарии (7)
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slavа0508
1598706123
Что то я смотрю Соболев у нас последнее время сильно разговорился,,,как не во вред пошло,,,,
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derrik2000
1598706820
Изменив местоимение с "ОНИ" на "ОН", приведу цитату из "Золотого телёнка": " Он стал суетливым и в разгар веселья иногда плакал" )))
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paracetamol
1598706980
А чего ему. Полеживает, посвистывает, лапает сестричек за мягкие места и получает нехилую зарплату. Не жисть, а малина!
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моэм
1598707932
Соболев из гол-мейкера превратился в ньюс-мейкера...видимо совсем забыл зачем его взяли в Спартак … пердит уже громче моей задницы...прощения просим , но наблюдая как Соболев " выступает " в РПЛ , уже хочется матерно ругаться … ГОЛЫ ГДЕЕЕЕЕЕ ?????
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kvm
1598715649
"никогда не кричит, только кукарекает из-под кровати"
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