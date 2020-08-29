Соболев – о Кокорине: «Он очень сильно поменялся, стал спокойным, никогда не кричит»

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, как изменился после истории с уголовным преследованием его одноклубник Александр Кокорин.

– Ты как-то переживал историю с Кокориным? Она была очень резонансная, и имела отношение ко всем футболистам. Почему-то общество сказало: «Ну, футболисты – они такие».

– Если честно, на тот момент с Кокориным мы еще не были так близки, как сейчас. Но, конечно, я за него переживал и пытался как-то поддержать. Это нормально, потому что у нас общие знакомые, общие друзья, и я его поддерживал.

– Кокорин – другой человек сейчас?

– Я думаю, что да. Он очень сильно поменялся. По моему мнению, он стал очень спокойным, никогда не кричит. Очень сильно поменялся. Такой спокойный парень.

– Ты считаешь, что поддержка тогда нужна была ребятам? Несправедливое решение суда, следствия?

– Ну, я не могу сказать, несправедливое или справедливое решение, но то, что поддержка им была нужна, – это 100 процентов. Не говорить, что они невиновны. Они виновны. А именно им выразить поддержку, потому что им было очень тяжело.

Соболев: «Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет»