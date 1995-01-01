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    «Зенит» обсуждает продление контракта с Дриусси

    Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может продлить контракт с клубом.

    Как пишет «РБ-Спорт», руководство петербуржцев обсуждает идею предложить аргентинцу новое соглашение. При этом клуб готов продлить контракт уже сейчас, в следующим летом продать при наличии приемлемого предложения.

    Ранее источник сообщал, что главный тренер питерцев Сергей Семак уговорил руководство «Зенита» временно отказаться от идеи продать Дриусси.

    • В прошлом сезоне игрок провел 24 матча в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Дриусси истекает летом 2021 года.
    • Интерес к нему проявлял «Интер Майами».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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