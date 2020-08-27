«Зенит» обсуждает продление контракта с Дриусси

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси может продлить контракт с клубом.
Как пишет «РБ-Спорт», руководство петербуржцев обсуждает идею предложить аргентинцу новое соглашение. При этом клуб готов продлить контракт уже сейчас, в следующим летом продать при наличии приемлемого предложения.
Ранее источник сообщал, что главный тренер питерцев Сергей Семак уговорил руководство «Зенита» временно отказаться от идеи продать Дриусси.
- В прошлом сезоне игрок провел 24 матча в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
- Контракт Дриусси истекает летом 2021 года.
- Интерес к нему проявлял «Интер Майами».
Источник: «РБ-Спорт»