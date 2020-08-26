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  • Перед Новиковым в «Динамо» поставлены три цели: попадание в группу ЛЕ, выход в финал Кубка и место в еврокубковой зоне

Перед Новиковым в «Динамо» поставлены три цели: попадание в группу ЛЕ, выход в финал Кубка и место в еврокубковой зоне

26 августа 2020, 09:57
23

Перед московским «Динамо» поставлены три задачи на сезон-2020/21.

Об этом рассказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. Задачи, которые стоят перед столичным клубом, сформированы на заседании совета директоров.

«Задача на этот сезон четкая – попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают», – заявил Степашин.

  • После четырех туров «Динамо» идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России с семью очками.
  • 31 августа клуб узнает первого соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (23)
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alex1951
1598426047
Товарищ Степашин ! Это вам не в Кремле сидеть и планы планировать..... Хотя ,кто бы спорил ,цели благородные..... Однако странно другое...все ваши цели отдаленные ,я вот только не вижу Главнои и самой близкой цели : Дернуть сегодня Зенит,сделаете им ,,хенде хох,, ,тогда и цели покажутся реальными! Удачи!
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Garrincha58
1598427414
все три невыполнимы
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Просто-333
1598429188
не рано ли?
Ответить
_Marqella_
1598429985
Вполне выполнимые задачи, вот только в финал кубка сложно будет попасть а всё остальное норм...
Ответить
Дядя Серёжа
1598431504
Миссия невыполнима 3. Или Тома Круза на контракт.
Ответить
paracetamol
1598436545
Во скоко, не много-ли?
Ответить
portero
1598437973
Сегодня посмотрим игру с Зенитом, пока Динамо очень нестабильно, моментов могут много выдать, а забивать забывают.
Ответить
paracetamol
1598438919
После четырех туров «Динамо» идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, а после трепки от Зенита будет на 10-м!
Ответить
vladimir-7
1598445981
Ну, что, замах отличный, начинайте осуществлять план прямо сегодня.
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Рубинище
1598451438
У половины РПЛ аналогичные задачи.
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