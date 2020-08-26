Перед Новиковым в «Динамо» поставлены три цели: попадание в группу ЛЕ, выход в финал Кубка и место в еврокубковой зоне

Перед московским «Динамо» поставлены три задачи на сезон-2020/21.
Об этом рассказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. Задачи, которые стоят перед столичным клубом, сформированы на заседании совета директоров.
«Задача на этот сезон четкая – попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают», – заявил Степашин.
- После четырех туров «Динамо» идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России с семью очками.
- 31 августа клуб узнает первого соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы.
Источник: ТАСС