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    Перед Новиковым в «Динамо» поставлены три цели: попадание в группу ЛЕ, выход в финал Кубка и место в еврокубковой зоне

    Перед московским «Динамо» поставлены три задачи на сезон-2020/21.

    Об этом рассказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. Задачи, которые стоят перед столичным клубом, сформированы на заседании совета директоров.

    «Задача на этот сезон четкая – попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы. Главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают», – заявил Степашин.

    • После четырех туров «Динамо» идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России с семью очками.
    • 31 августа клуб узнает первого соперника по второму раунду квалификации Лиги Европы.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1690

      _Marqella_ 4 минуты назад

      Вполне выполнимые задачи, вот только в финал кубка сложно будет попасть а всё остальное норм...

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      Рейтинг: +483

      alll-333 17 минут назад

      не рано ли?

      0
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      Рейтинг: +11236

      Garrincha58 47 минут назад

      все три невыполнимы

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      Рейтинг: +8366

      alex1951 1 час назад

      Товарищ Степашин ! Это вам не в Кремле сидеть и планы планировать.....
      Хотя ,кто бы спорил ,цели благородные.....
      Однако странно другое...все ваши цели отдаленные ,я вот только не вижу Главнои и самой близкой цели : Дернуть сегодня Зенит,сделаете им ,,хенде хох,, ,тогда и цели покажутся реальными! Удачи!

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