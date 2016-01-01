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    Sky Sports: Магуайр получил почти два года тюрьмы условно

    Во вторник в Греции прошло заседание суда по уголовному делу защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

    Футболист был признан виновным в нанесении телесных повреждениях, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту. Суд приговорил Магуайра к 21 месяцу тюремного заключения условно, поскольку это первое правонарушение англичанина. Игрок заявил, что подаст апелляцию.

    Задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии. Вместе с ним были задержаны его брат Джо Магуайр и друг Кристофер Шерман.

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    Источник: Sky Sports

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