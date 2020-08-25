Sky Sports: Магуайр получил почти два года тюрьмы условно

Во вторник в Греции прошло заседание суда по уголовному делу защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Футболист был признан виновным в нанесении телесных повреждений, попытке взяточничества, насилии в отношении государственных служащих и сопротивлении аресту. Суд приговорил Магуайра к 21 месяцу тюремного заключения условно, поскольку это первое правонарушение англичанина. Игрок заявил, что подаст апелляцию.

Задержание Магуайра произошло утром 21 августа возле бара, где у него произошел конфликт с туристами из Англии. Вместе с ним были задержаны его брат Джо Магуайр и друг Кристофер Шерман.