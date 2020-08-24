«Атлетико» может купить у «Барселоны» Альбу

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Атлетико».

По информации Ok Diario, мадридский клуб готов подписать 31-летнего фулбека, если тот согласится на снижение зарплаты.

Однако пока испанец даже не намерен рассматривать предложения об уходе в другую команду.