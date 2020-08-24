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    «Атлетико» может купить у «Барселоны» Альбу

    Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Атлетико».

    По информации Ok Diario, мадридский клуб готов подписать 31-летнего фулбека, если тот согласится на снижение зарплаты.

    Однако пока испанец даже не намерен рассматривать предложения об уходе в другую команду.

    • Альба выступает за «Барсу» с 2012 года.
    • За восемь сезонов игрок провел 336 матчей, забил 17 голов и сделал 66 ассистов.
    • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.

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    Источник: Ok Diario

    Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.

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    24.08.2020 23:53
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