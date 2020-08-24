«Атлетико» может купить у «Барселоны» Альбу

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Атлетико».
По информации Ok Diario, мадридский клуб готов подписать 31-летнего фулбека, если тот согласится на снижение зарплаты.
Однако пока испанец даже не намерен рассматривать предложения об уходе в другую команду.
- Альба выступает за «Барсу» с 2012 года.
- За восемь сезонов игрок провел 336 матчей, забил 17 голов и сделал 66 ассистов.
- Его контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.
Источник: Ok Diario
Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.