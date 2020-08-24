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«Атлетико» может купить у «Барселоны» Альбу

24 августа 2020, 23:53
1

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Атлетико».

По информации Ok Diario, мадридский клуб готов подписать 31-летнего фулбека, если тот согласится на снижение зарплаты.

Однако пока испанец даже не намерен рассматривать предложения об уходе в другую команду.

  • Альба выступает за «Барсу» с 2012 года.
  • За восемь сезонов игрок провел 336 матчей, забил 17 голов и сделал 66 ассистов.
  • Его контракт с каталонским клубом рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов евро.

Источник: Ok Diario

Испанская цифровая газета, основанная в сентябре 2015 года.

Испания. Примера Барселона Атлетико Альба Жорди
Комментарии (1)
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VVadic
1598311767
У Баварии Альфонсо Дэвис, у нас будет вот это вот. Не пора ли всё руководство выгнать к чертям. Твари!
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