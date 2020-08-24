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ТАСС: Кокорин пропустит еще месяц

24 августа 2020, 22:29
58

Восстановление нападающего «Спартака» Александра Кокорина после травмы затягивается.

По информации ТАСС, 29-летний футболист пропустит еще четыре тура РПЛ и вернется на поле не раньше конца сентября.

Источник утверждает, что у форварда повреждение камбаловидной мышцы, хотя ранее сообщалось о проблемах с икроножной.

Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (58)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fju-2
1598300452
Он же говорил в своё время, что никогда не будет за Спартак играть. Вот выполняет обещание)
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paracetamol
1598301799
Поздравляю хрюшек с удачным приобретением!
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Бриг
1598302501
Злорадствовать не надо. Не везуха у человека. Пусть поправляется, здоровья пожелаем, как нормальные люди..
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MaxRnD
1598324261
Охренеть, продали больного по цене здорового. Сочи - красавцы, чо .., катанули, как на привозе.
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Фк Спaртaк Москвa
1598326630
здоровья надеемся скоро увидим на поле
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vka1970
1598331812
Пущай лечится.Сейчас есть кому забивать.
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paracetamol
1598336438
Кокорин - крупнейшая тайная операция Зенита!
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Рубинище
1598344091
Всё к лучшему, сейчас график напряжённый у всех, а у основных конкурентов ещё и евро кубки - травмы пойдут, усталость и тут новенький, выздоровившийся, голодный на футбол Какорин. пускай форму набирает.
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Spartak Piter
1598346679
Главное что бы народ не забывал, что позор СБГТ (филиалу ЛГБТ в футболе)
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zigbert
1598366745
Только вот не надо делать скоропалительных заявлений что он скоро выйдет на поле. Пусть лечится. Здоровья Александру!
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