ТАСС: Кокорин пропустит еще месяц

Восстановление нападающего «Спартака» Александра Кокорина после травмы затягивается.

По информации ТАСС, 29-летний футболист пропустит еще четыре тура РПЛ и вернется на поле не раньше конца сентября.

Источник утверждает, что у форварда повреждение камбаловидной мышцы, хотя ранее сообщалось о проблемах с икроножной.

В четырех ближайших турах «Спартак» сыграет с «Ротором», «Арсеналом», ЦСКА и «Рубином».

Кокорин заключил с клубом контракт по схеме «3+1» с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»