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    ТАСС: Кокорин пропустит еще месяц

    Восстановление нападающего «Спартака» Александра Кокорина после травмы затягивается.

    По информации ТАСС, 29-летний футболист пропустит еще четыре тура РПЛ и вернется на поле не раньше конца сентября.

    Источник утверждает, что у форварда повреждение камбаловидной мышцы, хотя ранее сообщалось о проблемах с икроножной.

    Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7893

      paracetamol 2 минуты назад

      Поздравляю хрюшек с удачным приобретением!

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      Рейтинг: +2844

      serhio80 > paracetamol 28 секунд назад

      Ты про Кенни? Бомбардир спит)

      0
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      Рейтинг: +10

      irosquemooreag 6 минут назад

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      Рейтинг: +2345

      Питерский князь 7 минут назад

      Спартаг - Гуно!
      =)))))

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      Рейтинг: +2167

      Semenycch 9 минут назад

      Странно все это, напоминает то, как ему не дали играть за Зенит!

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      Рейтинг: +711

      Semargl18 20 минут назад

      Потом ещё что-то заболит... Бомжик развел лукойл на бабосики... не будет он играть... Симулянт буев... Говорил же нах не нужен... но нет

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      Рейтинг: +711

      Semargl18 > Semargl18 13 минут назад

      а ну да и Рома тоже вдруг пропала... Как я и говорил

      1
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      Рейтинг: +2124

      shurik45 21 минуту назад

      Нормально Санек,дежись там.))

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      Рейтинг: +477

      Fju-2 24 минуты назад

      Он же говорил в своё время, что никогда не будет за Спартак играть.
      Вот выполняет обещание)

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      Рейтинг: +2041

      Genz 28 минут назад

      До зимы лечится камбаловидная мышца. 14 туров пропустит

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      Рейтинг: +7893

      paracetamol > Genz 58 секунд назад

      А потом прямая кишка заболит.

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      Рейтинг: +3076

      uBaH_ 37 минут назад

      Только аутяга Федун мог пойти на такое. Зачем было подписывать этого клоуна, когда у тебя есть Ларссон, Понсе, Соболев ?

      0
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      Рейтинг: +234

      kosmonaft 41 минуту назад

      за такие бабки его со сломанными ногами нужно выпускать на поле пускай ползает отрабатывает

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