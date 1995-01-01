Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему форвард Александр Кокорин до сих пор не дебютировал за команду. Проблема в неверно выбранной тактике восстановления.

    «С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, как мы считаем. Чуть неправильно делали восстановление, поэтому чуть затянулось. Он перешел в общую группу, это хороший знак. Ждем его на поле. Все позади, это самое главное», – считает функционер.

    • Кокорин по трехлетнему контракту со «Спартаком» заработает более миллиарда рублей.
    • Им интересуется «Рома».
    • «Спартак» в РПЛ идет вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:11
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Снег 26 минут назад

      Перестаньте врать, свинтусы: Кокорушка и вас раком поставил....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24009

      oyabun 2 часа назад

      Ничего себе "маленькая ошибка"! Стоимостью 3 млн. евро в год

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3785

      "supermax" > oyabun 2 часа назад

      нам не все говорят явно....чуть неправильно делали восстановление...он это серьезно? в профессиональном клубе где по логике вещей должны работать профессиональные врачи))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24009

      oyabun > "supermax" 2 часа назад

      А уж если всё же сказали об ошибке, то хотя бы закончили типа "виновные наказаны (уволены)". А то дорогие очень ошибки получаются.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3785

      "supermax" > oyabun 2 часа назад

      безусловно...именно к этому я и вел))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10128

      derrik2000 > "supermax" 2 часа назад

      А вспомни, как при Каррере "потрясающий тренер по физподготовке горнолыжников" приехал: сразу же "кресты" у большого количества игрочил Спартака полетели.
      Тут "тренера профессионального" из Италии специально выписывали, чтобы "тренировал, как умел"...
      А ты говоришь - "профессиональные врачи"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4553

      порт 2 часа назад

      Сказал не буду играть за кб, вот и не играет. Что пристали к человеку. В отличии от Федуна, держит слово.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2039

      Genz 2 часа назад

      Саша крутяк. Играет лучше всех
      Пусть азмун учится забивать у Кокорина Саши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6192

      alp 2 часа назад

      здесь либо причины не связанные с футболом (к чему я лично сильно склоняюь) либо кто то из медиков в спартаке занимает не свое место

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78628
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru