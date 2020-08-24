Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему форвард Александр Кокорин до сих пор не дебютировал за команду. Проблема в неверно выбранной тактике восстановления.
«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, как мы считаем. Чуть неправильно делали восстановление, поэтому чуть затянулось. Он перешел в общую группу, это хороший знак. Ждем его на поле. Все позади, это самое главное», – считает функционер.
- Кокорин по трехлетнему контракту со «Спартаком» заработает более миллиарда рублей.
- Им интересуется «Рома».
- «Спартак» в РПЛ идет вторым.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»