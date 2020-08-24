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  • Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»

Газизов – о травме Кокорина: «У нас с игроком произошла маленькая ошибка. Неправильно делали восстановление, поэтому затянулось»

24 августа 2020, 16:11
13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему форвард Александр Кокорин до сих пор не дебютировал за команду. Проблема в неверно выбранной тактике восстановления.

«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, как мы считаем. Чуть неправильно делали восстановление, поэтому чуть затянулось. Он перешел в общую группу, это хороший знак. Ждем его на поле. Все позади, это самое главное», – считает функционер.

  • Кокорин по трехлетнему контракту со «Спартаком» заработает более миллиарда рублей.
  • Им интересуется «Рома».
  • «Спартак» в РПЛ идет вторым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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alp
1598274898
здесь либо причины не связанные с футболом (к чему я лично сильно склоняюь) либо кто то из медиков в спартаке занимает не свое место
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порт
1598275154
Сказал не буду играть за кб, вот и не играет. Что пристали к человеку. В отличии от Федуна, держит слово.
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oyabun
1598275423
Ничего себе "маленькая ошибка"! Стоимостью 3 млн. евро в год
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Снег
1598283034
Перестаньте врать, свинтусы: Кокорушка и вас раком поставил....
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житель СПб
1598287255
1). Заработает больше миллиарда рублей?! Так кто у нас в Лиге самый богатый? 2) "Маленькая ошибка"? "Немного затянулось"?
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Синитсосит
1598288210
ой да поняли что вы задумали все уж, взяли бесплатно обломав зинид, сейчас сидит типо болен чтоб реально не травмировать, и сейчас продать лямов за 10, у спартака 3 напа, в европе им не играть, нахрен ещё 1, чё было комедию ломать
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Semargl18
1598301134
Сколько был откат? Газик?
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irosquemooreag
1598301616
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Бриг
1598302953
Лучше бы молчал. "Маленькая ошибка"
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