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    «Ювентус» интересуется защитником «Аякса» Дестом

    Правый защитник «Аякса» Серджино Дест может перейти в «Ювентус».

    По информации журналиста Николо Скиры, клубы уже ведут переговоры о трансфере 19-летнего футболиста.

    «Аякс» отклонил первое предложение по американцу в размере 20 миллионов евро.

    • Дест – воспитанник амстердамского клуба.
    • В сезоне-2019/20 игрок провел за команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Баварии» и «ПСЖ».

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (91,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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