«Ювентус» интересуется защитником «Аякса» Дестом

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест может перейти в «Ювентус».

По информации журналиста Николо Скиры, клубы уже ведут переговоры о трансфере 19-летнего футболиста.

«Аякс» отклонил первое предложение по американцу в размере 20 миллионов евро.