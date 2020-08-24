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«Ювентус» интересуется защитником «Аякса» Дестом

24 августа 2020, 20:47

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест может перейти в «Ювентус».

По информации журналиста Николо Скиры, клубы уже ведут переговоры о трансфере 19-летнего футболиста.

«Аякс» отклонил первое предложение по американцу в размере 20 миллионов евро.

  • Дест – воспитанник амстердамского клуба.
  • В сезоне-2019/20 игрок провел за команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
  • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Баварии» и «ПСЖ».

Источник: Твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (91,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Голландия. Эредивизие Ювентус Аякс Дест Серджино
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