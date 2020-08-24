«Ювентус» интересуется защитником «Аякса» Дестом

Правый защитник «Аякса» Серджино Дест может перейти в «Ювентус».
По информации журналиста Николо Скиры, клубы уже ведут переговоры о трансфере 19-летнего футболиста.
«Аякс» отклонил первое предложение по американцу в размере 20 миллионов евро.
- Дест – воспитанник амстердамского клуба.
- В сезоне-2019/20 игрок провел за команду 36 матчей, забил два гола и сделал шесть ассистов.
- Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Баварии» и «ПСЖ».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (91,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.