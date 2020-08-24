Полоз: «Еще год назад мог вернуться в «Ростов», но обстоятельства сыграли свою роль»

Форвард Дмитрий Полоз ответил на вопросы пресс-службы «Ростова» в связи с возвращением в донской клуб.

– Насколько неожиданным для тебя получился переход в «Ростов»?

– Еще год назад мог перейти, но обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, все знают о моем огромном желании вернуться сюда, но тогда не получилось. Сейчас очень рад, что вернулся домой.

– Вернулся домой? То есть, «Ростов» – твой дом?

– Конечно! Я провел очень много времени здесь. Рад, что снова в команде.

– Ты поздравил клуб с 90-летием в инстаграме, хотя выступал за другую команду. Следил за «Ростовом»?

– Да, подписан на клуб. Меня не смутило, что играл в другом месте. Я провел много лет в «Ростове», для меня это поздравление было важно. Даже не сожалею об этом.

– Многое поменялось в клубе с тех пор как ты ушел?

– Некоторые ребята из штаба остались. Команда совсем другая. Только Хорен Байрамян с тех времен в составе.

– Ты уже забивал на «Ростов Арене» в матче за сборную. Как тебе поддержка на новом стадионе?

– Болельщики – супер. Они всегда ко мне хорошо относились. За три года мы соскучились друг по другу, жду встречу на стадионе.