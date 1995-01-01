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    Полоз: «Еще год назад мог вернуться в «Ростов», но обстоятельства сыграли свою роль»

    Форвард Дмитрий Полоз ответил на вопросы пресс-службы «Ростова» в связи с возвращением в донской клуб.

    – Насколько неожиданным для тебя получился переход в «Ростов»?

    – Еще год назад мог перейти, но обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, все знают о моем огромном желании вернуться сюда, но тогда не получилось. Сейчас очень рад, что вернулся домой.

    – Вернулся домой? То есть, «Ростов» – твой дом?

    – Конечно! Я провел очень много времени здесь. Рад, что снова в команде.

    – Ты поздравил клуб с 90-летием в инстаграме, хотя выступал за другую команду. Следил за «Ростовом»?

    – Да, подписан на клуб. Меня не смутило, что играл в другом месте. Я провел много лет в «Ростове», для меня это поздравление было важно. Даже не сожалею об этом.

    – Многое поменялось в клубе с тех пор как ты ушел?

    – Некоторые ребята из штаба остались. Команда совсем другая. Только Хорен Байрамян с тех времен в составе.

    – Ты уже забивал на «Ростов Арене» в матче за сборную. Как тебе поддержка на новом стадионе?

    – Болельщики – супер. Они всегда ко мне хорошо относились. За три года мы соскучились друг по другу, жду встречу на стадионе.

    • Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год.
    • Клуб заполучил нападающего в обмен на полузащитника Ивелина Попова, который отправился в «Сочи».

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      ЗаЖиМ61 37 минут назад

      Давай, Дмитрий, вспоминай как "ПСВ" и "Баварии" забивал, пригодится!)

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      Рейтинг: +1677

      kazak161 48 минут назад

      С возвращением Дима,удачи и много голов забить тебе за Ростов!

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