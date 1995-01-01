Понсе и Ларссон – в составе «Спартака» на матч с «Локомотивом». Братья Миранчуки сыграют у гостей

Проводницам не западло позорно тянуть время.
Стали известны стартовые составы на матч «Спартака» и «Локомотива» в 4-м туре РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.
- Матч начнется в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.