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  • Понсе и Ларссон – в составе «Спартака» на матч с «Локомотивом». Братья Миранчуки сыграют у гостей

Понсе и Ларссон – в составе «Спартака» на матч с «Локомотивом». Братья Миранчуки сыграют у гостей

23 августа 2020, 17:50
8

Стали известны стартовые составы на матч «Спартака» и «Локомотива» в 4-м туре РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (8)
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zra78
1598194729
Смолов и Эдер,что то новое,ну удачи! Бомбардир, запасных почему не пишите?
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oyabun
1598194852
Странно что нет Соболева в составе. Видимо Тедеско решил всё же больше насытить середину поля и играть в 2 нападающих, а не 3 как в предыдущих играх. Похоже расчет на контратаки и быстрых Понсе с Ларссоном.
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derrik2000
1598196456
Если вижу такой вариант состава (без Соболева), то, значит, попрыгунчик оклемался и будет рулить на скамейке. Жаль... ИГРЫ от Спартака не ожидаю.
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Sviro
1598197486
Спартак, удачи!!!
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NewLife
1598201777
Чтобы прогрессировать Спартак должен найти замену Джикии и Маслову.
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NewLife
1598201883
Проводницам не западло позорно тянуть время.
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GoLenaStop
1598205940
Судейство было нейтральным, - притухшее, с прижатым хвостом. Команды наиграли на ничейку, но спиртак оказался наглее, и за скорость в принятии решений получил победу. Хорошая игра, спс командам. Удачи Локо в европопе
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