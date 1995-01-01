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    Понсе и Ларссон – в составе «Спартака» на матч с «Локомотивом». Братья Миранчуки сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартака» и «Локомотива» в 4-м туре РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Умяров, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Соболев, Глушенков.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Эдер.

    Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Лисакович, Камано.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2536

      NewLife 58 минут назад

      Проводницам не западло позорно тянуть время.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2536

      NewLife 1 час назад

      Чтобы прогрессировать Спартак должен найти замену Джикии и Маслову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      Питерский князь 1 час назад

      Ларссон проверяет мужду ног Крыховика???
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      Питерский князь 1 час назад

      Это не кресты, глисты, жопу порвал.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1299

      Sviro 2 часа назад

      Спартак, удачи!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      Питерский князь 2 часа назад

      Удачи ничьей!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +10056

      derrik2000 2 часа назад

      Если вижу такой вариант состава (без Соболева), то, значит, попрыгунчик оклемался и будет рулить на скамейке.
      Жаль...
      ИГРЫ от Спартака не ожидаю.

      1
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      Рейтинг: +2037

      Genz 2 часа назад

      Состав Локо суп атакующий.
      Это увидит тедеско и решил играть от обороны,ловить Локо на ошибках

      0
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      Рейтинг: +23913

      oyabun 2 часа назад

      Странно что нет Соболева в составе. Видимо Тедеско решил всё же больше насытить середину поля и играть в 2 нападающих, а не 3 как в предыдущих играх. Похоже расчет на контратаки и быстрых Понсе с Ларссоном.

      1
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      Рейтинг: +25266

      zra78 2 часа назад

      Смолов и Эдер,что то новое,ну удачи!
      Бомбардир, запасных почему не пишите?

      0
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