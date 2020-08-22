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    La Stampa: Сарри отказывается от обоюдного разрыва контракта с «Ювентусом» и требует неустойку или зарплату до конца соглашения

    Несмотря на то что у «Ювентуса» появился новый главный тренер, клуб юридически связан с Маурицио Сарри. Стороны не могут договориться о расторжении.

    Как пишет La Stampa, тренер не соглашается на разрыв по желанию обеих сторон. Он хочет либо неустойку, либо зарплату за весь срок действия контракта (до 2022 года). По документу Сарри должен получать 5,5 миллиона евро в год.

    • «Ювентус» уволил Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона».
    • Сарри взял с клубом Серию А.
    • Его сменил в Турине Андреа Пирло.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Stampa

    Итальянская ежедневная газета, принадлежащая FIAT Group. Тираж - более 300 тысяч экземпляров. Штаб квартира находится в Турине.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3015

      Cleaner 34 минуты назад

      Сарри прав. Юве ДОЛЖЕН заплатить.

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      Рейтинг: +11174

      Garrincha58 51 минуту назад

      всё правильно Интер до сих пор платит Спаллетти и пусть Юве не скупится что для них 5.5 лямов копейки пусть пока Пирло бесплатно потрудится покажет себя

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      Рейтинг: +1702

      Dizayner 54 минуты назад

      так вам и надо, боги маркетинга епте, еще и когда приглашали челси неустойку отвалили, прям сказочные чудаки

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