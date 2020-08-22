La Stampa: Сарри отказывается от обоюдного разрыва контракта с «Ювентусом» и требует неустойку или зарплату до конца соглашения

Сарри прав. Юве ДОЛЖЕН заплатить.
Несмотря на то что у «Ювентуса» появился новый главный тренер, клуб юридически связан с Маурицио Сарри. Стороны не могут договориться о расторжении.
Как пишет La Stampa, тренер не соглашается на разрыв по желанию обеих сторон. Он хочет либо неустойку, либо зарплату за весь срок действия контракта (до 2022 года). По документу Сарри должен получать 5,5 миллиона евро в год.
- «Ювентус» уволил Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона».
- Сарри взял с клубом Серию А.
- Его сменил в Турине Андреа Пирло.
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