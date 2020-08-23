Семак: «Все рады, что Сантос забил дебютный гол за «Зенит». Кусочек славы он уже давно заслужил»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол за команду защитника Дугласа Сантоса в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1). Бразильцу понадобилось больше года, чтобы забить первый мяч в России.
– Сантос забил первый гол за «Зенит». Было эмоциональное празднование с вами.
– Долгожданный мяч. Все рады за Дугласа. Он всегда действует полезно для команды, выполняет огромный объем работы. Кусочек славы давно уже заслужил.
- Бразильца купили у «Гамбурга» в прошлом году.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- Следующий соперник – «Динамо» (26 августа).
Источник: ютуб-канал «Зенита»