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    Семак: «Все рады, что Сантос забил дебютный гол за «Зенит». Кусочек славы он уже давно заслужил»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебютный гол за команду защитника Дугласа Сантоса в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1). Бразильцу понадобилось больше года, чтобы забить первый мяч в России.

    – Сантос забил первый гол за «Зенит». Было эмоциональное празднование с вами.

    – Долгожданный мяч. Все рады за Дугласа. Он всегда действует полезно для команды, выполняет огромный объем работы. Кусочек славы давно уже заслужил.

    • Бразильца купили у «Гамбурга» в прошлом году.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Динамо» (26 августа).

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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