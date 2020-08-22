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    Слуцкий – о победе над ЦСКА: «Сработал традиционный футбольный закон»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подытожил матч четвертого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Казанцы забили на 90+2 минуте.

    – Первый тайм прошел с преимуществом армейцев, мы больше действовали на контратаках, в одной из которых и забили мяч. Во втором тайме мы понимали, что у нас есть лишние сутки на восстановление и говорили о том, что надо перехватывать инициативу и тоже стараться делать куски длинных позиционных атак.

    Второй тайм прошел в равной борьбе и во владении мячом, и в остальных компонентах. Ну а в концовке игры сработал традиционный футбольный закон: Юрий Дюпин совершил блестящий сейв, а затем мы забили на предпоследней минуте.

    – Эта игра чем-то отличалась тактически от той игры, которая была в конце прошлого сезона.

    – В целом игра прошла в очень похожем сценарии. И в той игре ЦСКА в первом тайме владел очень большим преимуществом, во втором тайме после пропущенного мяча нам удалось перехватить инициативу. Понятно, что игроки меняют саму команду, у нас сегодня дебютировал Олег Шатов, который должен стать важной фигурой для нашей команды, играли Джордже Деспотович, Михаил Меркулов, Хван Ин-Бом. В том матче этих футболистов просто не было. У ЦСКА соответственно был Адольфо Гайч, отсутствовал Федор Чалов. Всегда сложно проводить параллели, но в целом сценарий игры был очень похож.

    – Карлу Старфельту сегодня неплохо доставалось, в каком он состоянии?

    – Ему разбили бровь, шили ее в перерыве, но вроде живой, меня узнал.

    • Слуцкий с ЦСКА брал РПЛ.
    • Для «Рубина» это первая победа в сезоне.
    • Казанцы идут в таблице 11-ми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    22.08.2020 23:36
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