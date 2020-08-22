Слуцкий – о победе над ЦСКА: «Сработал традиционный футбольный закон»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подытожил матч четвертого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Казанцы забили на 90+2 минуте.

– Первый тайм прошел с преимуществом армейцев, мы больше действовали на контратаках, в одной из которых и забили мяч. Во втором тайме мы понимали, что у нас есть лишние сутки на восстановление и говорили о том, что надо перехватывать инициативу и тоже стараться делать куски длинных позиционных атак.

Второй тайм прошел в равной борьбе и во владении мячом, и в остальных компонентах. Ну а в концовке игры сработал традиционный футбольный закон: Юрий Дюпин совершил блестящий сейв, а затем мы забили на предпоследней минуте.

– Эта игра чем-то отличалась тактически от той игры, которая была в конце прошлого сезона.

– В целом игра прошла в очень похожем сценарии. И в той игре ЦСКА в первом тайме владел очень большим преимуществом, во втором тайме после пропущенного мяча нам удалось перехватить инициативу. Понятно, что игроки меняют саму команду, у нас сегодня дебютировал Олег Шатов, который должен стать важной фигурой для нашей команды, играли Джордже Деспотович, Михаил Меркулов, Хван Ин-Бом. В том матче этих футболистов просто не было. У ЦСКА соответственно был Адольфо Гайч, отсутствовал Федор Чалов. Всегда сложно проводить параллели, но в целом сценарий игры был очень похож.

– Карлу Старфельту сегодня неплохо доставалось, в каком он состоянии?

– Ему разбили бровь, шили ее в перерыве, но вроде живой, меня узнал.