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  • Слуцкий – о победе над ЦСКА: «Сработал традиционный футбольный закон»

Слуцкий – о победе над ЦСКА: «Сработал традиционный футбольный закон»

22 августа 2020, 23:36
8

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подытожил матч четвертого тура РПЛ против ЦСКА (2:1). Казанцы забили на 90+2 минуте.

– Первый тайм прошел с преимуществом армейцев, мы больше действовали на контратаках, в одной из которых и забили мяч. Во втором тайме мы понимали, что у нас есть лишние сутки на восстановление и говорили о том, что надо перехватывать инициативу и тоже стараться делать куски длинных позиционных атак.

Второй тайм прошел в равной борьбе и во владении мячом, и в остальных компонентах. Ну а в концовке игры сработал традиционный футбольный закон: Юрий Дюпин совершил блестящий сейв, а затем мы забили на предпоследней минуте.

– Эта игра чем-то отличалась тактически от той игры, которая была в конце прошлого сезона.

– В целом игра прошла в очень похожем сценарии. И в той игре ЦСКА в первом тайме владел очень большим преимуществом, во втором тайме после пропущенного мяча нам удалось перехватить инициативу. Понятно, что игроки меняют саму команду, у нас сегодня дебютировал Олег Шатов, который должен стать важной фигурой для нашей команды, играли Джордже Деспотович, Михаил Меркулов, Хван Ин-Бом. В том матче этих футболистов просто не было. У ЦСКА соответственно был Адольфо Гайч, отсутствовал Федор Чалов. Всегда сложно проводить параллели, но в целом сценарий игры был очень похож.

– Карлу Старфельту сегодня неплохо доставалось, в каком он состоянии?

– Ему разбили бровь, шили ее в перерыве, но вроде живой, меня узнал.

  • Слуцкий с ЦСКА брал РПЛ.
  • Для «Рубина» это первая победа в сезоне.
  • Казанцы идут в таблице 11-ми.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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vladimir-7
1598158814
Р.Бабаеву надо купить билеты В.Ганчаренко, Шкурину и Облякову и отправить их в Минск. Такому главному тренеру не место в ЦСКА, который уже четыре года не может организовать хорошую игру команды, которую она показывала до его прихода в клуб.
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Masteralex
1598164225
кресло под Лёней уже сильно качается, те кто даёт Рубину бабла не любят когда клуб плетётся в жопе чемпионата и больше чем уверен, что Лёне уже пора начинать искать работу, с его трусливой тактикой и неумением использовать молодых только такие вот случайные победы и будут а сработал вчера традиционный футбольный принцип - отскочили :)
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Niko
1598174558
Ну вот сейчас придёт усиление, адаптируется и посмотрим. Хотя есть вероятность адаптация может затянуться. В любом случае очень рассчитываем на фукса, в обороне полный бардак. Успокаивает только то, что свежо в памяти как люто чудила тройка игнашевич березуцкие в начале. Серега конечно меньше всех, можно сказать тянул, ну а березы не зря получили такие прозвища. Дивеев, карпов, Васин тоже самое. Дико не стабильные
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