Главные новости дня. Кузяев может перейти в «Алавес», Кутепов – в «Сивасспор»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2020 22:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4697

      САДЫЧОК 1 час назад

      Семак -ты чё творишь ?! Кузяева сплавляешь и Ерохина-а оставляешь никчемного Оздоева и Дзюбу !!!

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