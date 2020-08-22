Главные новости дня. Кузяев может перейти в «Алавес», Кутепов – в «Сивасспор»

Судья Федотов: «Турбин просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно».

«Чемпионат»: ЦСКА предложит за Палинью 10 миллионов + 15% от будущей продажи.

Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин».

«Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Злобина в «Фамаликан».

Арустамян: «Алавес» предложил Кузяеву двухлетний контракт.

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Уралу».

У Набабкина разрыв крестообразной связки колена.

РПЛ. «Зенит» крупно победил «Тамбов».

РПЛ. «Рубин» в гостях вырвал победу над ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию.

РПЛ. «Сочи» благодаря дублю Бурмистрова обыграл «Ротор» и вышел на второе место.