Главные новости дня. Кузяев может перейти в «Алавес», Кутепов – в «Сивасспор»

Судья Федотов: «Турбин просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно».
«Чемпионат»: ЦСКА предложит за Палинью 10 миллионов + 15% от будущей продажи.
Журналист Алланазаров: Тедеско не рассчитывает на Кутепова. Он может перейти в «Сивасспор» или «Рубин».
«Бенфика» объявила о переходе российского вратаря Злобина в «Фамаликан».
Арустамян: «Алавес» предложил Кузяеву двухлетний контракт.
РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Уралу».
У Набабкина разрыв крестообразной связки колена.
РПЛ. «Зенит» крупно победил «Тамбов».
РПЛ. «Рубин» в гостях вырвал победу над ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию.
РПЛ. «Сочи» благодаря дублю Бурмистрова обыграл «Ротор» и вышел на второе место.
Источник: Бомбардир.ру