Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    РПЛ. «Зенит» крупно победил «Тамбов»

    В матче четвертого тура РПЛ «Зенит» забил четыре гола в ворота «Тамбова».

    По мячу забили Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. Дебютный мяч в составе тамбовчан забил Кирилл Панченко.

    «Зенит» выиграл все четыре стартовых матча РПЛ и единолично возглавляет таблицу с 12 очками.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дуглас Сантос, 41; 2:0 – Малком, 73, 3:0 – Ерохин, 68; 4:0 – Азмун, 74; 4:1 – Панченко, 85.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос (Оздоев, 75), Ловрен, Барриос (Мостовой, 61), Дзюба (Сутормин, 86), Азмун, Дриусси (Сутормин, 60), Малком (Ригони, 75).

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко (Головня, 73), Чуперка (Тетрашвили, 52), Карасeв (Кабахидзе, 53), Килин, Обухов (Панченко, 61), Костюков, Карапетян (Балашов, 73).

    Предупреждения: Дриусси, 21 – Чичерин, 5; Кабахидзе, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии76
    ...
    • ...
      Рейтинг: +596

      Вонючая столица 18 минут назад

      "ГазомСрём" - у пи.дарасов мечты сбываются

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7517

      alarm > Вонючая столица 17 минут назад

      мы очень рады, что твои московские (судя по нику) мечты сбылись. гы-гы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +596

      Вонючая столица > alarm 14 минут назад

      Ты когда "гы-гы" делаешь, тебя кто-то в этот момент в рот пердолит ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1474

      волчарик > Вонючая столица 13 минут назад

      Не нюхай бензин и все наладится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      net zenit1967 > Вонючая столица 10 минут назад

      точняк!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      net zenit1967 > Вонючая столица 10 минут назад

      борат

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      rYCho > Вонючая столица 7 минут назад

      максик, у тебя вечно мечты о заднеприводных
      присядь очком в тазик с прохладной водой - успокоишь свой зад...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      net zenit1967 > alarm 4 минуты назад

      не возвеличивай себя!вонючий сброд бомжей -твой аватар должен быть еще таким!аларм из вонючего сброда бомжей!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      net zenit1967 > Вонючая столица 2 минуты назад

      на то они и пдрасы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      net zenit1967 > Вонючая столица 1 минуту назад

      ладно воюй!ушел !не скучайте !мне в падлу с этими бомжами вонючими общаться!до завтрева!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1459

      ААМ 19 минут назад

      Почти не заметил Зенит Тамбов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2276

      mamba9090909 21 минуту назад

      Вперёд Зенит!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +596

      Вонючая столица > mamba9090909 20 минут назад

      Вперде

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +596

      Вонючая столица 29 минут назад

      Бамжи - гавно !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > Вонючая столица 27 минут назад

      это знают все давно!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > Вонючая столица 25 минут назад

      от москвы до бреста нет такого места ,где бы не плевали на бомжей

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4087

      knikos > vsespartak01 21 минуту назад

      От Калининграда до самого Сахалина
      Всё засрали позорные свины.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1459

      ААМ > Вонючая столица 18 минут назад

      Учи грамоту гОвно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +596

      Вонючая столица > ААМ 17 минут назад

      А против "бАмжа" возражений нет ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > knikos 17 минут назад

      ваши бомжи как раз все и засрали!погляди ко получше!на всех ветках ваши испражнения!если бы хот бы такие как ты не поддерживали ваших алармоборатов этой грязи не было бы!с вас же все и идет!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > ААМ 15 минут назад

      ААМ свое овно ты кушай сам!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21355

      пьяныйхоровод > Вонючая столица 2 минуты назад

      У тебя нет . А у бАмжа спросить надо - согласен он на тебя .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3115

      TOMSON 33 минуты назад

      Читая состав Ерохин не играл, но по протоколу гол забил. Со скамейки наверное забил. Где-то опечатка, исправьте пожалуйста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41065

      portero 42 минуты назад

      Зенит с победой!
      Мостовой отвратительно вышел, играл как зазаездишийся Шатов, пешком по полю дно ходит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1261

      Муруал 45 минут назад

      Тамбов,конечно,при всём уважении, Зениту не соперник. Но ,тем не менее, Зенит с победой на классе. Ждём такой же уверенной игры и блестящих побед от Зенита в Европе!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2243

      Питерский князь 59 минут назад

      Куй всем рот, грязный.
      Зенит чемпион!!!
      =))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1006

      Бoрат > Питерский князь 42 минуты назад

      А грязный куй или рот ??? или это какому то персонально грязному ? Гыгыгы .

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > Питерский князь 41 минуту назад

      тебе падаль в первую очередь и в рот и в задницу убожество бомжарское!тебе сказали :исчезни в болоте вместе с алармоборатами и не высовывай свое поганое рыло!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1474

      волчарик > vsespartak01 25 минут назад

      Я в шоке,на данную минуту Сочи на 2 месте.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2276

      mamba9090909 > Бoрат 25 минут назад

      Грамматику учить надо, а не на панеле шоркаться. С запятыми у тебя, видимо, проблемы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1181

      фанат джигурды > mamba9090909 13 минут назад

      Так-то два дефиса пропущено и одна заглавная буква. В вашем предложении на две ошибки меньше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Zenit2312 1 час назад

      Зенит походу опять чемпион. Нет конкурентов. 2-4 места будем смотреть.Вот так бы в Европе сыграть неплохо было бы!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1474

      волчарик > Zenit2312 57 минут назад

      Кто же против,но до топ5 чемпионатов еще долго пыхтеть.Тем более без конкурентов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2031

      vsespartak01 > Zenit2312 35 минут назад

      вот бы,да кабы!пора бы уж нашим что то и в европе показать!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      Zenit_Zenit 1 час назад

      Легко, по- чемпионски. А вот пропустили зря, и глупо...
      Но чемпиону многое прощается. Парням спасибо за победу. Красавцы все.
      Зенит - чемпион!

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78590
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru