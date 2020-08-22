РПЛ. «Зенит» крупно победил «Тамбов»

В матче четвертого тура РПЛ «Зенит» забил четыре гола в ворота «Тамбова».

По мячу забили Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. Дебютный мяч в составе тамбовчан забил Кирилл Панченко.

«Зенит» выиграл все четыре стартовых матча РПЛ и единолично возглавляет таблицу с 12 очками.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дуглас Сантос, 41; 2:0 – Малком, 73, 3:0 – Ерохин, 68; 4:0 – Азмун, 74; 4:1 – Панченко, 85.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос (Оздоев, 75), Ловрен, Барриос (Мостовой, 61), Дзюба (Сутормин, 86), Азмун, Дриусси (Сутормин, 60), Малком (Ригони, 75).

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко (Головня, 73), Чуперка (Тетрашвили, 52), Карасeв (Кабахидзе, 53), Килин, Обухов (Панченко, 61), Костюков, Карапетян (Балашов, 73).

Предупреждения: Дриусси, 21 – Чичерин, 5; Кабахидзе, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ