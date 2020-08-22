Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Зенит» крупно победил «Тамбов»

22 августа 2020, 19:54
124

В матче четвертого тура РПЛ «Зенит» забил четыре гола в ворота «Тамбова».

По мячу забили Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. Дебютный мяч в составе тамбовчан забил Кирилл Панченко.

«Зенит» выиграл все четыре стартовых матча РПЛ и единолично возглавляет таблицу с 12 очками.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Тамбов – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дуглас Сантос, 41; 2:0 – Малком, 73, 3:0 – Ерохин, 68; 4:0 – Азмун, 74; 4:1 – Панченко, 85.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Круговой, Ракицкий, Дуглас Сантос (Оздоев, 75), Ловрен, Барриос (Мостовой, 61), Дзюба (Сутормин, 86), Азмун, Дриусси (Сутормин, 60), Малком (Ригони, 75).

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ойеволе, Шляков, Каплиенко (Головня, 73), Чуперка (Тетрашвили, 52), Карасeв (Кабахидзе, 53), Килин, Обухов (Панченко, 61), Костюков, Карапетян (Балашов, 73).

Предупреждения: Дриусси, 21 – Чичерин, 5; Кабахидзе, 66.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Зенит Тамбов
Комментарии (124)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spirit_78
1598115640
Питер, с победой!
Ответить
Kollljan
1598115865
Сегодня порадовались, завтра посмеёмся.
Ответить
Дэс
1598116373
Ламбадаааа!!! Зенит, самый лучший клуб в России, Зееенит, самый лучший клуб в Росиии, Если бы знали правду о нём, Никто бы не болел за него Самый грязный клуб, только малолетки за него и жгут И верят и и ждут, что он самый лучший клуб Привев: А на самом деле дерьмо Зеееееееня, ведь калееееееека, Гаааааазпром рулит, очевидно Ну не одного чемпионства, так и не смогли выгирать )) Посвящаются борату, и всем его друзьям, которые его плюсуют Ламбада ))) Зажигаем!!!! )))) И плевать на комменты и минусы, они же и так должны быть для подтверждения правды )))
Ответить
Zenit2312
1598117007
Зенит походу опять чемпион. Нет конкурентов. 2-4 места будем смотреть.Вот так бы в Европе сыграть неплохо было бы!
Ответить
Муруал
1598118047
Тамбов,конечно,при всём уважении, Зениту не соперник. Но ,тем не менее, Зенит с победой на классе. Ждём такой же уверенной игры и блестящих побед от Зенита в Европе!
Ответить
portero
1598118222
Зенит с победой! Мостовой отвратительно вышел, играл как зазаездишийся Шатов, пешком по полю дно ходит...
Ответить
mamba9090909
1598119489
Вперёд Зенит!!!
Ответить
KKH
1598122725
Зенит с победой, играли хорошо, правда в конце чуть расслабились, в ЛЧ надо держать концентрацию до конца.
Ответить
alp
1598128343
спокойно, на классе. так и должно быть с командами уровня Тамбова. Это не унижение, это констатация фактов - Зенит для Тамбова как Лига Чемпионов для Зенита.
Ответить
petrucho-spb
1598166180
На классе победа. Замены правильные, Круговой понравился, практики больше надо.
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
6
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
Вчера, 14:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+