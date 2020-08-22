РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Уралу»

В матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе екатеринбургской команды на 3-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.

С 54-й минуты гости играли вдесятером после удаления Кайо.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Подберезкин, 3.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберeзкин (Ефремов, 55), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Емельянов, 84), Августиняк, Панюков (Караев, 73).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Петров, 60), Газинский, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сорокин, 60), Олссон (Мацукатов, 73), Кайо, Сулейманов (Вилена, 46), Кутовой (Классон, 46), Берг.

Предупреждения: Ефремов, 85; Помазун, 90 – Кайо, 23; Уткин, 57; Олссон, 57; Классон, 62; Газинский, 72.

Удаление: нет – Кайо, 54.

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