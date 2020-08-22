Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Уралу»

22 августа 2020, 15:57
40

В матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» со счетом 0:1.

Единственный гол в составе екатеринбургской команды на 3-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.

С 54-й минуты гости играли вдесятером после удаления Кайо.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Подберезкин, 3.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберeзкин (Ефремов, 55), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Емельянов, 84), Августиняк, Панюков (Караев, 73).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Петров, 60), Газинский, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сорокин, 60), Олссон (Мацукатов, 73), Кайо, Сулейманов (Вилена, 46), Кутовой (Классон, 46), Берг.

Предупреждения: Ефремов, 85; Помазун, 90 – Кайо, 23; Уткин, 57; Олссон, 57; Классон, 62; Газинский, 72.

Удаление: нет – Кайо, 54.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Муруал
1598101675
Урал с заслуженной победой. Краснодару пора предпринять какие-то решительные действия. Может нужен более авторитетный тренер?
Ответить
Рубинище
1598101959
Ловить нечего с такой игрой в ЛЧ. очень жаль
Ответить
vsespartak01
1598102407
ставка прошла!это хорошо!
Ответить
Назарян
1598102907
Проиграл игру ТРЕНЕР или Трениришка потому что язык не поворачивается сказать по другому какой он состав выставил с самого начала хотел видимо Урал обыграть на одной ноге а когда запахло жаренным стал выпускать игроков основного состава но уже поздно было , так что пока не уволит его Галицкий Краснодар выше 5 го места и провал в Европе им обеспечено
Ответить
Krasnodar 123
1598103729
Позорная игра Краснодара! Просто безобразие! Такое впечатление, что игроки впервые видят не только друг друга, но и футбольный снаряд, который мяч называется.
Ответить
Январь 59
1598105733
Всех болельщиков Урала с победой. А нам болельщикам быков видимо этот сезон ничего интересного не принесёт. Две игры на выезде и минус шесть очков. Печальное начало сезона. Опять сломался Кабелиа, Вильена и Класслн ещё не в форме. Шапи- жалкое подобие того Шапи, что был полтора года назад. Похоже что от него ,так же как от Игнатьева пора избавляться. Все очень печально.
Ответить
MaxRnD
1598105816
Помазун вытащил всё, что было возможно и невозможно
Ответить
Serg_2006
1598106438
В этом сезоне, с такой игрой, можем смело за восьмую строчку со Спартаком пободаться.
Ответить
zigbert
1598107193
Удаление Кайо все же повлияло на игру Краснодара. Да и вратарь у Урала сегодня был хорош.
Ответить
Dr.Metal
1598107697
Армейский Помазун красава! Пускай опыта наберётся и через пару лет у основу ЦСКА
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
6
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
Вчера, 14:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+