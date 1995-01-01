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    РПЛ. «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Уралу»

    В матче четвертого тура РПЛ «Краснодар» на выезде уступил «Уралу» со счетом 0:1.

    Единственный гол в составе екатеринбургской команды на 3-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.

    С 54-й минуты гости играли вдесятером после удаления Кайо.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Подберезкин, 3.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберeзкин (Ефремов, 55), Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич (Емельянов, 84), Августиняк, Панюков (Караев, 73).

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников (Петров, 60), Газинский, Мартынович, Рамирес, Уткин (Сорокин, 60), Олссон (Мацукатов, 73), Кайо, Сулейманов (Вилена, 46), Кутовой (Классон, 46), Берг.

    Предупреждения: Ефремов, 85; Помазун, 90 – Кайо, 23; Уткин, 57; Олссон, 57; Классон, 62; Газинский, 72.

    Удаление: нет – Кайо, 54.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии43
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      Рейтинг: +3835

      sochi-2013 2 минуты назад

      СЕЛЬПО!

      0
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      Рейтинг: +119

      Dr.Metal 43 минуты назад

      Армейский Помазун красава! Пускай опыта наберётся и через пару лет у основу ЦСКА

      2
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    • ...
      Рейтинг: +78591

      zigbert 51 минуту назад

      Удаление Кайо все же повлияло на игру Краснодара. Да и вратарь у Урала сегодня был хорош.

      1
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      Рейтинг: +11165

      Garrincha58 59 минут назад

      Мусаев на выход

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Serg_2006 1 час назад

      В этом сезоне, с такой игрой, можем смело за восьмую строчку со Спартаком пободаться.

      3
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      Рейтинг: +40577

      MaxRnD 1 час назад

      Помазун вытащил всё, что было возможно и невозможно

      2
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      Рейтинг: +877

      Январь 59 1 час назад

      Всех болельщиков Урала с победой. А нам болельщикам быков видимо этот сезон ничего интересного не принесёт. Две игры на выезде и минус шесть очков. Печальное начало сезона. Опять сломался Кабелиа, Вильена и Класслн ещё не в форме. Шапи- жалкое подобие того Шапи, что был полтора года назад. Похоже что от него ,так же как от Игнатьева пора избавляться. Все очень печально.

      5
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      Рейтинг: +1449

      волчарик > Январь 59 1 час назад

      Искренне жаль,еще недавно за вами было приятно смотреть.

      0
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      Рейтинг: +1869

      Krasnodar 123 1 час назад

      Позорная игра Краснодара! Просто безобразие! Такое впечатление, что игроки впервые видят не только друг друга, но и футбольный снаряд, который мяч называется.

      5
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      Рейтинг: +7488

      alarm > Krasnodar 123 1 час назад

      не говори ерунды. позорная игра и безобразие - это в тарасофке!

      3
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      ...
      Рейтинг: +138

      Отчим_Бората > alarm 1 час назад

      .... Позор и безобразие--это ваши однополые отношения с моим сыночком....тьфу на вас

      0
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      Рейтинг: +1449

      волчарик 1 час назад

      Урал конечно с победой,но Краснодару так начинать чемпионат негоже.Опять конкуренции не будет.

      3
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      Рейтинг: +289

      Вальдемар IV 2 часа назад

      при мусаеве давно уже меньшевиками стали в прямом смысле

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