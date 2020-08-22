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РПЛ. «Сочи» благодаря дублю Бурмистрова обыграл «Ротор» и вышел на второе место

22 августа 2020, 21:59
40

Три очка в Волгограде позволили «Сочи» выйти на второе место в чемпионате России. Выше только «Зенит».

Сочинцы идут в турнире без поражений. Лучшим футболистом встречи в Волгограде признали Никиту Бурмистрова – у него дубль.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Ротор (Волгоград) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бурмистров, 21; 1:1 – Муллин, 52; 1:2 – Бурмистров, 59.

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов (Манучарян, 77), Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов (Давиташвили, 33), Макаров, Жигулев (Микелтадзе, 76), Серченков (Султонов, 76), Муллин.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров (Руденко, 71), Цаллагов, Нобоа, Заболотный (Миладинович, 87), Жоазиньо.

Предупреждения: Серченков, 56; Микелтадзе, 83; Кожемякин, 90+1; Степанов, 90+3 – Нобоа, 65.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Сочи Бурмистров Никита
Комментарии (40)
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vsespartak01
1598123079
сочи чемпион!выше зенита будет он!шутка!
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portero
1598123123
Ротор совсем слабо по игре, болельщики накричали второй гол в свои ворота... надо во время кричать , а не при пробитии штрафного в свои ворота...
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волчарик
1598123364
Мне Сочи безразлично совсем,но для подгоревших прикольно.
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Kollljan
1598123426
Зенит и Сочи рулят. Спартак восьмой.
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sochi-2013
1598123543
Ну, как-то так!
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GoLenaStop
1598124617
Трубадуры и их ссучинская отрыжка подписались на фаворитов... Ну, удачи! запряглись - тяните!
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Boeung777
1598124771
Посмотрел в таблицу, прям мечта Газпрома.
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LOKOfanatik19
1598125469
Хотелось бы облевать желчью Фк Сочи, но не могу, правда добротная игра, классный состав, не каждый клуб таким составом может похвастаться... Лично мое мнение, будут в след году в еврокубках... А если еще и зимой Ротенберг сделает точечные усиление... то в 4 сто процентов будет. Мои поздравления. P.s. Переехал зимой в Адлер.
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paracetamol
1598125682
Приятно видеть во главе таблицы Зенит и Зенит-3. Питер рулит!
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Zenit_Zenit
1598158459
Сочи - молодцы! Играют в футбол, а не в подковерный москвяк. С победой! Вонючкам - удавиться от зависти.
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