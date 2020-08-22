РПЛ. «Сочи» благодаря дублю Бурмистрова обыграл «Ротор» и вышел на второе место

Три очка в Волгограде позволили «Сочи» выйти на второе место в чемпионате России. Выше только «Зенит».

Сочинцы идут в турнире без поражений. Лучшим футболистом встречи в Волгограде признали Никиту Бурмистрова – у него дубль.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

Ротор (Волгоград) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бурмистров, 21; 1:1 – Муллин, 52; 1:2 – Бурмистров, 59.

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов (Манучарян, 77), Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов (Давиташвили, 33), Макаров, Жигулев (Микелтадзе, 76), Серченков (Султонов, 76), Муллин.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров (Руденко, 71), Цаллагов, Нобоа, Заболотный (Миладинович, 87), Жоазиньо.

Предупреждения: Серченков, 56; Микелтадзе, 83; Кожемякин, 90+1; Степанов, 90+3 – Нобоа, 65.

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