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    РПЛ. «Сочи» благодаря дублю Бурмистрова обыграл «Ротор» и вышел на второе место

    Три очка в Волгограде позволили «Сочи» выйти на второе место в чемпионате России. Выше только «Зенит».

    Сочинцы идут в турнире без поражений. Лучшим футболистом встречи в Волгограде признали Никиту Бурмистрова – у него дубль.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    Ротор (Волгоград) – Сочи – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бурмистров, 21; 1:1 – Муллин, 52; 1:2 – Бурмистров, 59.

    «Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов (Манучарян, 77), Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов (Давиташвили, 33), Макаров, Жигулев (Микелтадзе, 76), Серченков (Султонов, 76), Муллин.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров (Руденко, 71), Цаллагов, Нобоа, Заболотный (Миладинович, 87), Жоазиньо.

    Предупреждения: Серченков, 56; Микелтадзе, 83; Кожемякин, 90+1; Степанов, 90+3 – Нобоа, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2020 21:59
    Комментарии44
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      Рейтинг: +290

      Вальдемар IV 52 минуты назад

      бомжи то че радуются? а вот если сочи бы выше зины был, так же бы фарму радовались

      1
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      Рейтинг: +690

      S.K.V. 56 минут назад

      Сочи жжёт!!!

      0
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      Рейтинг: +7809

      paracetamol 1 час назад

      Приятно видеть во главе таблицы Зенит и Зенит-3. Питер рулит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +635

      Вонючая столица > paracetamol 1 час назад

      Приятно будет, когда после ЛЧ у бздёнита из сфинктера будет страпон торчать, а он будет там торчать и это без вариантов

      2
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      ...
      Рейтинг: +21378

      пьяныйхоровод > Вонючая столица 1 час назад

      Это вряд ли . Этот страпон из твоего рта трактором не вырвать .

      0
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      ...
      Рейтинг: +7809

      paracetamol > Вонючая столица 1 час назад

      Кто любимую Москву вонючей обзывает, тот полный му.ак!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      Вонючая столица > paracetamol 1 час назад

      Редкий дЭбил и тупарь ))

      0
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      Рейтинг: +7809

      paracetamol > Вонючая столица 59 минут назад

      А ты вонючка, от тебя так и разит! Наверно только из свинарника.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2123

      minaev23 > paracetamol 58 минут назад

      Приятно видеть было зенит в 2008 с кубком УЕФА!!! Я думаю питер ещё в состоянии такое себе позволить ! Питер рулет .Красавцы.сочи это шняга однозначно Но в Европе Питер должен рулить!!!!

      0
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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > Вонючая столица 49 минут назад

      да ладно тебе!команду то наверное не надо паскудить!мы же не алармобораты!в европе я за всех наших всегда!я считаю так!хотя временами тоже срываюсь на алармоборатных в ответ на ихнею гадость!

      1
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      Рейтинг: +1188

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Хотелось бы облевать желчью Фк Сочи, но не могу, правда добротная игра, классный состав, не каждый клуб таким составом может похвастаться... Лично мое мнение, будут в след году в еврокубках... А если еще и зимой Ротенберг сделает точечные усиление... то в 4 сто процентов будет.

      Мои поздравления.
      P.s. Переехал зимой в Адлер.

      1
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      Рейтинг: +1651

      Puddle 1 час назад

      А Жаника на поле опять не заставили выйти? Не смогли оторвать его от любимого журнала с Де Зеувым, зачитанного до дыр????

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7526

      alarm 1 час назад

      оказывается, сочи ещё и на 2 месте по голам. без мостового, кокорина - но с заболотным) какие ещё вам нужны доказательства, что хряки - это просто дно?

      0
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      Рейтинг: +1188

      LOKOfanatik19 > alarm 1 час назад

      Они думали заберут Коку, и заблестают, но кока и тут свинью подложил ))))

      3
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      Рейтинг: +21378

      пьяныйхоровод 1 час назад

      У Федоткиных "орлят" бурлит в животе и свистит из жопы от побед ФК Сочи . Судья опять фсёсделал )))))))))))))))))0

      0
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      ...
      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 1 час назад

      ты вроде об адекватности что то пукнул?или не ты?

      4
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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 1 час назад

      не будет тут адекватности ,пока такие как ты будут пердоболить одно,а делать другое!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21378

      пьяныйхоровод > vsespartak01 1 час назад

      Ты комменты своих "друзей" почитай для начала .

      1
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      ...
      Рейтинг: +1497

      волчарик > vsespartak01 1 час назад

      Не гневайся учитель,святочь адекватности.

      1
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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 55 минут назад

      у меня друзей нет здесь!они сами по себе!я сам по себе!

      0
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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 54 минуты назад

      да тебе не понять!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1737

      Boeung777 1 час назад

      Посмотрел в таблицу, прям мечта Газпрома.

      5
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      Рейтинг: +5624

      GoLenaStop 1 час назад

      Трубадуры и их ссучинская отрыжка подписались на фаворитов...
      Ну, удачи! запряглись - тяните!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7526

      alarm 1 час назад

      как же стыдно за косорылых 8 место! позор же, ну)

      1
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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      ну ты же косорылый то!и неча на зеркало пенять если рожа кривая!гы гы гы

      2
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      Рейтинг: +7526

      alarm > vsespartak01 1 час назад

      привет) стыдно за спартаг)

      -2
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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      попугай иди спать!одно и тоже кричишь постоянно!и бората с собой !в постели и покричите вместе!

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