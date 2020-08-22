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  • РПЛ. «Рубин» в гостях вырвал победу над ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию

РПЛ. «Рубин» в гостях вырвал победу над ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию

22 августа 2020, 21:51
59

ЦСКА в четвертом туре РПЛ уступил «Рубину». У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров.

«Рубин» с учетом товарищеского матча прервал безвыигрышную серию из семи встреч. ЦСКА идет в таблице седьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакаев, 37; 1:1 – Влашич, 39; 1:2 – Макаров, 90+2.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили, Влашич (Тикнизян, 85), Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70).

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Йевтич, Бакаев (Макаров, 62), Шатов (Ин-Бом, 79), Кварацхелия, Игнатьев (Деспотович, 62) .

Предупреждения: Влашич, 9; Сигурдссон, 17 – Зуев, 32; Уремович, 51; Шатов, 76; Кварацхелия, 79.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (59)
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GoLenaStop
1598122527
Очень солидная игра Рубина! Заслужили. Молодцы.
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Dominator777
1598122765
У армейцев как не было игры, так и нет. Атаки развивались слишком медленно, и казанцы успевали перестраиваться и накрывать атакующих. Физическая подготовка - ни к черту. Пора Виктору Михайловичу говорить спасибо и пожелать успехов на новом месте. Очередная гадкая игра у армейцев, посмотрел ее и такое впечатление, как будто в душу наплевали.
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Рубинище
1598122802
Красавцы, молодцы-с победой нас. игра скорее ничейная была. Шатова со своим опытом нам не хватало, хорошо влился. Дюпина давно в сборную пора-высший пилотаж.. В кой то веке мы в добавленное время вырвали победу, ещё в гостях, у ЦСКА -прям тройной праздник.
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морозз
1598122827
Слуцкий в очередной раз доказал что является топ тренером нашего чемпионата в отличие от Картофельного папы!
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derrik2000
1598122871
Игра была РАВНАЯ. И интересная. И по МОМЕНТИЩУ у каждой команды в конце игры. Только ЦСКА свой моментище не реализовал, а Рубин - реализовал. Игроки ЦСКА сами виноваты: ЗАЧЕМ было защитникам перед Макаровым расступаться, держа других игроков? Макаров же не один раз в этом матче пытался дальним ударом забить!
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vladimir-7
1598122874
Нужно срочно искать нового главного тренера и не ждать декабря. Физики не хватает на два тайма.
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MaxRnD
1598122952
Дюпин - ТОП, а ЦСКА не того вратаря в Урал отдали
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САНЁК17
1598124061
Оказывается дело не в дяде Лёни,а в команде,дядя Лёня знал что команда цска это бестолковые игроки с большими зарплатами и кривыми ногами и с дырявыми вратарями
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ivany4
1598128596
Игра получилась хорошая. Похоже Рубин с помощью Слуцкого готов потрепать нервы многим. А вот ЦСКА топчется на месте. Видимо у тренера голова занята переворотом, а не игрой.
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ААМ
1598140974
Похоже ЦСКА надо менять тренера. Вопрос на кого. Рубин и Слуцкого с победой.
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