РПЛ. «Рубин» в гостях вырвал победу над ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию

ЦСКА в четвертом туре РПЛ уступил «Рубину». У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров.

«Рубин» с учетом товарищеского матча прервал безвыигрышную серию из семи встреч. ЦСКА идет в таблице седьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бакаев, 37; 1:1 – Влашич, 39; 1:2 – Макаров, 90+2.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили, Влашич (Тикнизян, 85), Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70).

«Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Йевтич, Бакаев (Макаров, 62), Шатов (Ин-Бом, 79), Кварацхелия, Игнатьев (Деспотович, 62) .

Предупреждения: Влашич, 9; Сигурдссон, 17 – Зуев, 32; Уремович, 51; Шатов, 76; Кварацхелия, 79.

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