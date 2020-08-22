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    РПЛ. «Рубин» в гостях вырвал победу над ЦСКА и прервал семиматчевую безвыигрышную серию

    ЦСКА в четвертом туре РПЛ уступил «Рубину». У гостей отличились Солтмурад Бакаев и Денис Макаров.

    «Рубин» с учетом товарищеского матча прервал безвыигрышную серию из семи встреч. ЦСКА идет в таблице седьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 4-й тур

    ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 37; 1:1 – Влашич, 39; 1:2 – Макаров, 90+2.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков (Бистрович, 84), Марадишвили, Влашич (Тикнизян, 85), Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70).

    «Рубин»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Йевтич, Бакаев (Макаров, 62), Шатов (Ин-Бом, 79), Кварацхелия, Игнатьев (Деспотович, 62) .

    Предупреждения: Влашич, 9; Сигурдссон, 17 – Зуев, 32; Уремович, 51; Шатов, 76; Кварацхелия, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2020 21:51
    Комментарии50
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      Рейтинг: +6086

      ivany4 25 минут назад

      Игра получилась хорошая.
      Похоже Рубин с помощью Слуцкого готов потрепать нервы многим.
      А вот ЦСКА топчется на месте. Видимо у тренера голова занята переворотом, а не игрой.

      1
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      Рейтинг: +290

      Вальдемар IV 53 минуты назад

      придется галицкого гинеру по старой просить, чтоб очков подогнал, хотя он сам на мели

      0
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      Рейтинг: +2122

      shurik45 1 час назад

      Рубин с победой. Ну армейцы продолжают лететь, второй матч подряд, в неизвестность.

      1
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      Рейтинг: +239

      mab1011 1 час назад

      Сегодня тренеру надо собирать вещи и ехать в Белоруссию, а не после поражения от Зенита. Зенит хотя-бы чемпион , а Рубин семь игр не выигрывал и наконец-то получил от нас подарок(3 очка)...

      0
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      Рейтинг: +95

      CF Kellevro 1 час назад

      Просрано 5 очков! В матче с зенитом Влашич вместо того чтоб обороняется водичку попивает, сегодня просто просрали! Кого бы там не купили теперь за чемпионство уже ЦСКА не борется!

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      Рейтинг: +7602

      Persona_non_Grata > CF Kellevro 1 час назад

      А что до этого боролись или собирались ? ))))))

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      Рейтинг: +95

      CF Kellevro 1 час назад

      Честно это просто пиз**ц

      3
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      Рейтинг: +95

      CF Kellevro 1 час назад

      Бекао упустили! А нада 3 таких как он! Пока он играл ЦСКА и реал драл и таких дыр в обороне не было!

      3
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      Рейтинг: +95

      CF Kellevro 1 час назад

      Васин обороняется против фернандеса оголяя центр обороны, а дивеев с магнусоным в штрафной пятятся это чисто говно защита, при чем в полном составе

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      Рейтинг: +2116

      vsespartak01 > CF Kellevro 1 час назад

      все наладится!к еврокубкам!

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      Рейтинг: +846

      САНЁК17 1 час назад

      Оказывается дело не в дяде Лёни,а в
      команде,дядя Лёня знал что команда цска это бестолковые игроки с большими зарплатами и кривыми ногами и с дырявыми вратарями

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      Рейтинг: +4101

      knikos 1 час назад

      Кони !!!! Чё за хрень ? Матч не смотрел , думал , мол чего смотреть , в одну калитку будет , потому Сочи с Ротором включил , а тут ... Мляааа, е..ть-копать ..
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