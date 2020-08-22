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  • Судья Федотов: «Турбин просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно»

Судья Федотов: «Турбин просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно»

22 августа 2020, 20:42
12

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Евгения Турбина на матче четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:0). Единственный гол забил экс-игрок краснодарцев Вячеслав Подберезкин.

«Судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно прибил клуб Сергея Галицкого. Причeм убивали их всю игру. У Кайо была спорная жeлтая в первом тайме, хотя, по-моему, еe дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока «Урала», играя в мяч, и за это дают вторую жeлтую. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог – это вторая жeлтая.

На 84-й Турбин пропустил фол, после которого чуть не забил «Урал».

На 89-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала». Игрок «Краснодара» принял мяч в чужой штрафной, после этого в него по неосторожности врезался футболист «Урала». Для VAR, где сидит Сергей Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеeтесь?» – сказал эксперт.

  • Федотов сказал, что все российские судьи против него.
  • Он был задействован на матчах еврокубках, судил российские дерби.
  • Федотов грозился ударить Романа Широкова.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Турбин Евгений Федотов Игорь
Комментарии (12)
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portero
1598118575
Ну не один судья виноват... и тем более он не главный виновник.
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Krasnodar 123
1598119630
Судья это одно дело, но играл Краснодар безобразно!
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Томик
1598123369
Турбин сегодня хреново судил, не соответствуя своей репутации. Но уж точно никого не убивал. И товарищу этому загорелому, которого он через две минуты удалил, пенальти простил. И за шипы в грудь не удалил, бежал с таким лицом после нарушения, на котором просто написано было "чтож ты делаешь, я же только что удалил у вас игрока". Понсе убийцей называли за фол на Шунине, а про это тишина и судья кого-то убил ещё. Федотов, да уж...
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Томик
1598123804
Особенно смешно про второй фол Кайо. Если бы матч не смотрел - подумал бы что действительно белый и пушистый. Да такой торпедой нырнуть в игрока - можно пополам сломать. "тронул рукой" ню, ню.
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Serg_2006
1598124844
Там, сегодня, все мёртвые были и без него.
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Завулон new new
1598124933
Опять Судья Федотов,ну куда же без него.
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Вальдемар IV
1598126765
турбина проверить на полиграфе, снять всю смену, назначить переигровку, что еще?
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Ганнибал Лектор
1598157320
Я так понял, претензии по сути две: одна по удалению, а вторая по неназначению пенальти. Даже если он прав, то назвать 2 косяка убийством... Ну в моем понимании, это диагноз. Ну и ближе к косякам. 1 желтая ни за что? Очки купи, долбойоб! Кайо наступает на опорную ногу убегающего в атаку Панюкова! Как минимум, это грубый фол и срыв перспективной атаки. А по второй карточке он прав, это жесть. Центральный защитник, который "висит" на желтой как танк сносит игрока Урала в безобидной ситуации. Чем он думал, на что надеялся, когда влетал с локтями в игрока соперника? Пенальти? Врезался по неосторожности? Не, ну понятно, почему федотова выгнали из судейства - он правил не знает. А сейчас еще и крыша поехала, второй шизофреник после Бубнова
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Январь 59
1598163275
Игру не видел и давать оценку судье не буду. Но ! Кайо удалили перед игрой с ЦСКА. Это такая скрытая помощь. Но судя по тому факту, что Краснодар не забил ни одного гола , оправдывать поражение нет смысла. Я бы понял , если бы счёт был три-три, и судья поставил пенальти в чьи то ворота по надуманому эпизоду. А так Краснодару дизлайк. Уралу респект и уважуха.
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zigbert
1598263008
У Краснодара были моменты чтобы забить гол. Гораздо важней будет потеря Кайо в следующем матче. Вопросы могут возникнуть по первой его карточке.
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