Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Судья Федотов: «Турбин просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Евгения Турбина на матче четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:0). Единственный гол забил экс-игрок краснодарцев Вячеслав Подберезкин.

    «Судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно прибил клуб Сергея Галицкого. Причeм убивали их всю игру. У Кайо была спорная жeлтая в первом тайме, хотя, по-моему, еe дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока «Урала», играя в мяч, и за это дают вторую жeлтую. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог – это вторая жeлтая.

    На 84-й Турбин пропустил фол, после которого чуть не забил «Урал».

    На 89-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала». Игрок «Краснодара» принял мяч в чужой штрафной, после этого в него по неосторожности врезался футболист «Урала». Для VAR, где сидит Сергей Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеeтесь?» – сказал эксперт.

    • Федотов сказал, что все российские судьи против него.
    • Он был задействован на матчах еврокубках, судил российские дерби.
    • Федотов грозился ударить Романа Широкова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Krasnodar 123 19 минут назад

      Судья это одно дело, но играл Краснодар безобразно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41065

      portero 36 минут назад

      Ну не один судья виноват... и тем более он не главный виновник.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78590
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru