Судья Федотов: «Турбин просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу Евгения Турбина на матче четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (1:0). Единственный гол забил экс-игрок краснодарцев Вячеслав Подберезкин.

«Судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно прибил клуб Сергея Галицкого. Причeм убивали их всю игру. У Кайо была спорная жeлтая в первом тайме, хотя, по-моему, еe дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока «Урала», играя в мяч, и за это дают вторую жeлтую. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог – это вторая жeлтая.

На 84-й Турбин пропустил фол, после которого чуть не забил «Урал».

На 89-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала». Игрок «Краснодара» принял мяч в чужой штрафной, после этого в него по неосторожности врезался футболист «Урала». Для VAR, где сидит Сергей Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеeтесь?» – сказал эксперт.