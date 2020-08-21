A Bola: ЦСКА предложит «Спортингу» за Палинью около 12 миллионов

ЦСКА готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи, сообщает A Bola.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за португальца около 12 миллионов евро.

Ранее утверждалось, что «Спортинг» оценивает в 15 миллионов хавбека, на которого также претендует «Вулверхэмптон».