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    A Bola: ЦСКА предложит «Спортингу» за Палинью около 12 миллионов

    ЦСКА готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи, сообщает A Bola.

    По информации источника, российский клуб готов заплатить за португальца около 12 миллионов евро.

    Ранее утверждалось, что «Спортинг» оценивает в 15 миллионов хавбека, на которого также претендует «Вулверхэмптон».

    • Палинья – воспитанник «Спортинга».
    • Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 4,8 миллиона евро.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1576

      FENIX-SL 11 минут назад

      ну наконец то
      теперь хоть бюджетные деньги не только в зенит идут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +303

      Радио1000шумеров 14 минут назад

      Что-то ЦСКА становится подозрительно щедрым. Нашли заначку при ремонте кабинета Гинера?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1110

      Джой > Радио1000шумеров 5 минут назад

      Откладывали и все

      0
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