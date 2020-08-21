A Bola: ЦСКА предложит «Спортингу» за Палинью около 12 миллионов

ЦСКА готовит новое предложение по трансферу полузащитника «Спортинга» Жоау Палиньи, сообщает A Bola.
По информации источника, российский клуб готов заплатить за португальца около 12 миллионов евро.
Ранее утверждалось, что «Спортинг» оценивает в 15 миллионов хавбека, на которого также претендует «Вулверхэмптон».
- Палинья – воспитанник «Спортинга».
- Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 4,8 миллиона евро.
Источник: A Bola