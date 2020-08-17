O Jogo: ЦСКА предложил 10 миллионов за полузащитника «Спортинга» Палинью

ЦСКА работает над трансфером хавбека «Спортинга» Жоау Палиньи, утверждает O Jogo.
По информации источника, клуб предложил за португальца 10 миллионов евро.
«Спортинг» оценивает 25-летнего полузащитника дороже – минимум в 15 миллионов.
Конкуренцию ЦСКА в гонке за игроком может составить «Вулверхэмптон».
- Палинья – воспитанник «Спортинга».
- Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 4,8 миллиона евро.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.