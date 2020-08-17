O Jogo: ЦСКА предложил 10 миллионов за полузащитника «Спортинга» Палинью

ЦСКА работает над трансфером хавбека «Спортинга» Жоау Палиньи, утверждает O Jogo.

По информации источника, клуб предложил за португальца 10 миллионов евро.

«Спортинг» оценивает 25-летнего полузащитника дороже – минимум в 15 миллионов.

Конкуренцию ЦСКА в гонке за игроком может составить «Вулверхэмптон».