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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    O Jogo: ЦСКА предложил 10 миллионов за полузащитника «Спортинга» Палинью

    ЦСКА работает над трансфером хавбека «Спортинга» Жоау Палиньи, утверждает O Jogo.

    По информации источника, клуб предложил за португальца 10 миллионов евро.

    «Спортинг» оценивает 25-летнего полузащитника дороже – минимум в 15 миллионов.

    Конкуренцию ЦСКА в гонке за игроком может составить «Вулверхэмптон».

    • Палинья – воспитанник «Спортинга».
    • Последние два сезона футболист провел в аренде в «Браге», сыграл 76 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 4,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +904

      Benifacto 26 минут назад

      давай Спортинг отжимай бабосик

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      Рейтинг: +80

      Dr.Metal 35 минут назад

      Ну такие новости читать приятно. Наконец то какая то движуха

      0
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      Рейтинг: +267

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Такие деньги за ноунейма? Хороший опорник нужен, но цена... Если по рыночной стоимости - 4,8 ляма, то нормально, а куда его потом продашь за 10, а тем более за 15?! За Влашича жмотятся больше 20-ти давать...

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