AS: Гарсия, ван де Бек и Лаутаро – три главные цели нового тренера «Барселоны» Кумана

«Барселона» после назначения Рональда Кумана на пост главного тренера планирует летнюю трансферную кампанию.
По информации AS, голландский специалист хотел бы, чтобы клуб купил пять-шесть новых футболистов, но из-за кризиса это невозможно.
Поэтому Куман попросил сосредоточиться на трех главных приобретениях – защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии, хавбека «Аякса» Донни ван де Бека и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Рыночная стоимость испанца – 16 миллионов евро, голландца – 44 миллиона, аргентинца – 64 миллиона.
Источник: AS