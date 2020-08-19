«Арсенал» уверен, что на этой неделе подпишет защитника «Лилля» Габриэля

«Арсенал» готовит сделку с «Лиллем» по центральному защитнику Габриэлю. В Лондоне уверены, что контракт с игроком будет подписан на этой неделе, пишет Transfer News Central со ссылкой на английскую газету The Times.
Соглашение с бразильцем будет рассчитано на пять лет. Ориентировочная стоимость сделки – 25 миллионов евро без учета бонусов.
- В прошлом сезоне Лиги 1 Габриэль отметился одним голом в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- Новый сезон АПЛ стартует 12 сентября.
Источник: твиттер Transfer News Central