«Арсенал» уверен, что на этой неделе подпишет защитника «Лилля» Габриэля

«Арсенал» готовит сделку с «Лиллем» по центральному защитнику Габриэлю. В Лондоне уверены, что контракт с игроком будет подписан на этой неделе, пишет Transfer News Central со ссылкой на английскую газету The Times.

Соглашение с бразильцем будет рассчитано на пять лет. Ориентировочная стоимость сделки – 25 миллионов евро без учета бонусов.