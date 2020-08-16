Журналист Скира: «Арсенал» предложил «Лиллю» за Габриэля 28 миллионов, «Наполи» – 25

«Арсенал» и «Наполи» ведут переговоры по трансферу защитника «Лилля» Габриэля, пишет журналист Николо Скира.

«Арсенал» ведет переговоры по Габриэлю. «Лилль» имеет соглашение с «Наполи» (они хотят его купить, если уйдет Кулибали), но лондонцы предлагают 25 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Это больше, чем предложил «Наполи» (22 + 3)», – сообщил инсайдер.