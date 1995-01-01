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    Журналист Скира: «Арсенал» предложил «Лиллю» за Габриэля 28 миллионов, «Наполи» – 25

    «Арсенал» и «Наполи» ведут переговоры по трансферу защитника «Лилля» Габриэля, пишет журналист Николо Скира.

    «Арсенал» ведет переговоры по Габриэлю. «Лилль» имеет соглашение с «Наполи» (они хотят его купить, если уйдет Кулибали), но лондонцы предлагают 25 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Это больше, чем предложил «Наполи» (22 + 3)», – сообщил инсайдер.

    • В прошлом сезоне Лиги 1 Габриэль отметился одним голом в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (86,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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