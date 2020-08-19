Слуцкий дал интервью из 12 слов после поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий кратко ответил на интервью после матча с «Сочи» (2:3).

– Ну что, пропустили два гола, к сожалению, со стандартов.

– Кроме стандартов, в остальном игра складывалась?

– Да.

– Выходит, все отработали так, как нужно, но не получилось?

– Да.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

После матча 1-го тура против «Локомотива» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитров.

За эмоциональный монолог КДК РФС наказал специалиста двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства