Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Слуцкий дал интервью из 12 слов после поражения от «Сочи»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий кратко ответил на интервью после матча с «Сочи» (2:3).

    – Ну что, пропустили два гола, к сожалению, со стандартов.

    – Кроме стандартов, в остальном игра складывалась?

    – Да.

    – Выходит, все отработали так, как нужно, но не получилось?

    – Да.

    – Спасибо.

    – Пожалуйста.

    • После матча 1-го тура против «Локомотива» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитров.
    • За эмоциональный монолог КДК РФС наказал специалиста двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

    «Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:44
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      Урия Гип 2 12 минут назад

      Самое время собрать команду и проскандировать, "Мы то ещё г....".
      Может подействует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7687

      paracetamol 1 час назад

      Вчера слученковичей без пенальти круто раскатали!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17878

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      "Что ж ты фраер сдал назад?..."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6289

      Сильвербой 1 час назад

      Рубин - главное разочарование начала сезона! Но тут есть конкретное объяснение происходящему - состав у Рубина полное дно!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7687

      paracetamol > Сильвербой 1 час назад

      Кто это дно собирал по септикам и тренировал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6105

      Борат 1 час назад

      Поплыл Лёня! Гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7687

      paracetamol > Борат 59 минут назад

      12 слов! Я бы ему на 3 буквы ответил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      выхухоль 2 часа назад

      что прикопались... победу упустили а тут с вопросами... внутри вулкан а в харю микрофон... Леонид вызывает уважение... хороший тренер и человек порядочный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...в игре участвуют по 11 игроков из каждой команды--- надо было сказать 11 слов. Из данного интервью понятно,что Слуцкий НЕ тренер.ИМХО.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      balam 2 часа назад

      цицерон,мля

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78551
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru