Слуцкий дал интервью из 12 слов после поражения от «Сочи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий кратко ответил на интервью после матча с «Сочи» (2:3).
– Ну что, пропустили два гола, к сожалению, со стандартов.
– Кроме стандартов, в остальном игра складывалась?
– Да.
– Выходит, все отработали так, как нужно, но не получилось?
– Да.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
- После матча 1-го тура против «Локомотива» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитров.
- За эмоциональный монолог КДК РФС наказал специалиста двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 200 тысяч рублей.
«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства
Источник: Бомбардир.ру