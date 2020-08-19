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Слуцкий дал интервью из 12 слов после поражения от «Сочи»

19 августа 2020, 07:44
13

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий кратко ответил на интервью после матча с «Сочи» (2:3).

– Ну что, пропустили два гола, к сожалению, со стандартов.

– Кроме стандартов, в остальном игра складывалась?

– Да.

– Выходит, все отработали так, как нужно, но не получилось?

– Да.

– Спасибо.

– Пожалуйста.

  • После матча 1-го тура против «Локомотива» Леонид Слуцкий раскритиковал арбитров.
  • За эмоциональный монолог КДК РФС наказал специалиста двухматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

«Им дали миллион повторов, и все равно ошибки, которые видны с трибуны. Они держат нас за идиотов». Слуцкий выступил на тему судейства

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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balam
1597816801
цицерон,мля
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FaTeK1945ru
1597817171
...в игре участвуют по 11 игроков из каждой команды--- надо было сказать 11 слов. Из данного интервью понятно,что Слуцкий НЕ тренер.ИМХО.
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выхухоль
1597817560
что прикопались... победу упустили а тут с вопросами... внутри вулкан а в харю микрофон... Леонид вызывает уважение... хороший тренер и человек порядочный
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DOCTOR PENALTY
1597821183
"Что ж ты фраер сдал назад?..."
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paracetamol
1597821499
Вчера слученковичей без пенальти круто раскатали!
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Урия Гип 2
1597824548
Самое время собрать команду и проскандировать, "Мы то ещё г....". Может подействует.
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alex1951
1597826789
Все-таки место Лёнечки в сборной! Там игры судят другие судьи!
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portero
1597833568
Сочи реально повезло, может и замены чуток освежили игру. Думал уже всё после 1:2, но штрафной залетел, думаю всё же воротчик ошибся...
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Граф2019
1597841587
краткость сестра таланта...
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subbotaspartak
1597841901
Да...
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