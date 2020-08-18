Брат Газизова покинул руководство «Уфы»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил, что Рамиль Газизов, брат генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, больше не входит в состав руководства башкирского клуба.

«Новым генеральным директором стал Ринат Шайбеков, я – председателем совета директоров. Рамиль Газизов не будет заниматься управлением клуба. С сайта информацию еще не удалили. Акции, которыми владели Газизовы, уже переданы в Федерацию футбола Башкирии. Управление клубом осуществляется республиканской властью во главе с Радием Хабировым. Новых кадровых изменений не ожидается», – сказал Мурзагулов.