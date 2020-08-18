Ловрен – о выборе «Зенита»: «Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов»

Реально сильный защитник, с отличными физическими возможностями, быстрый, прыгучий, но самое главное - как он читает игру, просто приятно смотреть! Я специально скачал пару матчей Зенита и смотрел именно на его игру. Он в штрафной во время атаки соперников вертит головой почти как сова на 180%, чтобы ежесекундно отслеживать маневры соперников. Английская лига многому может научить талантливого футболиста.
Теперь нужно посмотреть на его мотивацию в течении сезона, английские болельщики критиковали его за потерю именно мотивации в определенные периоды в Ливерпуле.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему сменил АПЛ на РПЛ.
– Вы переехали из АПЛ в чемпионат России. В чем была ваша мотивация?
– Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» все что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то еще, чтобы люди понимали, что я все еще хорош. Я все еще могу играть на серьезном уровне. А «Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» был наиболее убедительным. Поэтому я здесь.
- Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
- В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.