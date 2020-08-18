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    Ловрен – о выборе «Зенита»: «Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему сменил АПЛ на РПЛ.

    – Вы переехали из АПЛ в чемпионат России. В чем была ваша мотивация?

    – Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» все что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то еще, чтобы люди понимали, что я все еще хорош. Я все еще могу играть на серьезном уровне. А «Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» был наиболее убедительным. Поэтому я здесь.

    • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
    • В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1986

      Semenycch 28 минут назад

      Реально сильный защитник, с отличными физическими возможностями, быстрый, прыгучий, но самое главное - как он читает игру, просто приятно смотреть! Я специально скачал пару матчей Зенита и смотрел именно на его игру. Он в штрафной во время атаки соперников вертит головой почти как сова на 180%, чтобы ежесекундно отслеживать маневры соперников. Английская лига многому может научить талантливого футболиста.
      Теперь нужно посмотреть на его мотивацию в течении сезона, английские болельщики критиковали его за потерю именно мотивации в определенные периоды в Ливерпуле.

      1
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      Рейтинг: +2517

      Dgad 2 часа назад

      Предложение было убедительнее...скажи уж бабок дали столько сколько хотел...а так по первым матчам хорошее впечатление оставил, для РПЛ сильный защитник

      0
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      Рейтинг: +747

      elessar arnor 2 часа назад

      повтори это, когда будешь на 4 месте

      позор бурату и его овцам из аркалыка

      2
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      Рейтинг: +9349

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ххахахахахха

      1
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      Рейтинг: +2793

      serhio80 2 часа назад

      может и история у этого топклуба есть?)))

      2
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      Рейтинг: +7164

      alarm > serhio80 2 часа назад

      почти столетняя, и не такая позорная, как у рылов из пищевика

      2
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      Рейтинг: +2793

      serhio80 > alarm 2 часа назад

      в пердиве да, зачетная у вас история)

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      Рейтинг: +747

      elessar arnor > serhio80 2 часа назад

      и атмосфера в клубе душевная, добрая, глубокая дружба народов

      2
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      Рейтинг: +7164

      alarm > serhio80 2 часа назад

      это ты про тот пердив, в который позорные хряки вылетели лет на 10 раньше нас? ахах!

      2
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      Рейтинг: +357

      Фанат Рубина 2 часа назад

      только вот зенит не топ клуб))

      3
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      Рейтинг: +3675

      KPCCSPB > Фанат Рубина 1 час назад

      У Зенита два трофея из Европы, твой Рубин в подметки не годится даже, не говоря уже про спорток и других

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