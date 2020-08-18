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  • Ловрен – о выборе «Зенита»: «Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов»

Ловрен – о выборе «Зенита»: «Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов»

18 августа 2020, 12:40
5

Защитник «Зенита» Деян Ловрен объяснил, почему сменил АПЛ на РПЛ.

– Вы переехали из АПЛ в чемпионат России. В чем была ваша мотивация?

– Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова. Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» все что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то еще, чтобы люди понимали, что я все еще хорош. Я все еще могу играть на серьезном уровне. А «Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать? У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» был наиболее убедительным. Поэтому я здесь.

  • Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года.
  • В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (5)
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serhio80
1597744894
может и история у этого топклуба есть?)))
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Skull_Boy
1597745162
Ххахахахахха
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Dgad
1597746014
Предложение было убедительнее...скажи уж бабок дали столько сколько хотел...а так по первым матчам хорошее впечатление оставил, для РПЛ сильный защитник
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Синитсосит
1597762625
ой как запел, бабло щёки раздувает, ещё просто не в курсе что играет за говнобомжёвый клуб, который все презирают, кроме питорских бомжей, позор всем иностранным старичкам говновичкам
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