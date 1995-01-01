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    Игрок «Лиона» Корне: «Мы прошли так далеко не случайно. В матче с «Сити» все сражались друг за друга»

    Футболист «Лиона» Максвел Корне прокомментировал исход матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Он забил первый гол во встрече.

    «Не каждый день доводится играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сегодня был «Сити». Фортуна улыбнулась мне и вновь отвернулась от них. Думаю, главное, что запомнится из этого матча, – это командная работа, которую проделали наши ребята.

    Если нам удалось пройти так далеко, это не случайно. Мы много работали на тренировках перед возвращением на большую арену. Сегодня все сражались друг за друга. Это принесло плоды. Но до желанной цели нужно выиграть еще два матча», – приводит слова Корне УЕФА со ссылкой на RMC Sport.

    • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
    • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.

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    Источник: УЕФА

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