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    Лига чемпионов. «Бавария» забила восемь голов «Барселоне» и прошла в полуфинал

    «Барселона» крупно уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Лионель Месси ушел с поля без гола.

    Немцы сыграют в следующем раунде либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».

    Луис Суарес забил в Лиге чемпионов за пределами «Камп Ноу» впервые с сентября 2015 года.

    «Бавария» – первая команда в истории плей-офф Лиги чемпионов, забившая в одной игре восемь голов.

    Лига чемпионов. 1/4 финала

    Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 2:8 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мюллер, 4; 1:1 – Алаба, 7 (в свои ворота); 1:2 – Перишич, 22; 1:3 – Гнабри, 28; 1:4 – Мюллер, 31; 2:4 – Суарес, 57; 2:5 – Киммих, 63; 2:6 – Левандовски, 82; 2:7 – Коутиньо, 85; 2:8 – Коутиньо, 89.

    «Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Гризманн, 46), Бускетс (Фати, 70), де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

    «Бавария»: Нойер, Боатенг, (Зюле, 76) Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич (Коман, 67), Горецка (Толиссо, 84), Дэвис (Эрнандес, 84), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Левандовски.

    Предупреждения: Суарес, 54; Алаба, 60; Видаль, 90+2 – Боатенг, 43; Дэвис, 52; Киммих, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2020 23:49
    Комментарии71
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      Рейтинг: +373

      nelez 2 минуты назад

      7-ой мячь.Комментатор говорит: -Остановитесь , пожелейте барселону.И результат- 8-ой мячь.

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      Рейтинг: +10

      BlackMurderDeco 5 минут назад

      Зачем они так с убогими сделали, зачем? Динар или как там тебя петушня ты дрочливая на барсу, еще не пошел на суицид дурачок малолетний?

      0
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      Рейтинг: +2877

      житель СПб 7 минут назад

      Да, что-то невероятное... И эту команду имели честь обыгрывать и Зенит, и ЦСКА (совсем недавно, этим же составом). А вообще - представил российскую команду на месте Барселоны - какой счет был бы? Голов 20 бы пропустили...

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      Рейтинг: +10

      BlackMurderDeco > житель СПб 3 минуты назад

      Какую команду ЦСКА обыгрывал? Баварию ниразу, а вот зенит раз да, сделал дело, потом его вкатали в газон, вот рубин Бердыева делал историю, он барсу валил на ее поле, но потом и там дали в роттердам

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      Рейтинг: +1502

      petrucho-spb 7 минут назад

      Это история лиги чемпионов!Такого мы точно не увидим больше.

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      Рейтинг: +3550

      Томик 9 минут назад

      Как будто со второй лигой играли. Хотя и подозревал, что катком пройдутся, но глазам не верил. Всё та же Барселона - Месси, Суарес, Видаль, Пике, но остальные, видимо совсем не того уровня, а эти парни не молодеют. Грустно. Бавария - красавцы, конечно.

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      Рейтинг: +3876

      knikos 13 минут назад

      Я хренею с комментаторов . "Это мне напоминает матч Сочи с ростовскими мальчишками"

      0
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      Рейтинг: +2516

      Axe111 17 минут назад

      Легчайшая

      0
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      Рейтинг: +5577

      GoLenaStop 18 минут назад

      Наверное, это - наш еврофутбол настоящего и будущего.
      Похер счет, похер честь своего клуба, похер молва в своём селе -
      а у меня бабосы есть, а имя есть, а похер все!
      Как можно так бездарно сыграть договорняк?
      А... по хер! Вот за футбол - обидно.
      Всем здоровья и любви!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

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      Рейтинг: +48

      net zenit1967 18 минут назад

      да уж!как говорится :развалинами барселоны удовлетворен!

      3
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      Рейтинг: +3876

      knikos 20 минут назад

      Абалдеть ! Месси , вали оттуда в Интер , сделай перезагрузку . Эта команда ветеранов уже импотентна. Ещё помнит , но уже не может ...

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