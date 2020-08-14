Лига чемпионов. «Бавария» забила восемь голов «Барселоне» и прошла в полуфинал

«Барселона» крупно уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Лионель Месси ушел с поля без гола.

Немцы сыграют в следующем раунде либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».

Луис Суарес забил в Лиге чемпионов за пределами «Камп Ноу» впервые с сентября 2015 года.

«Бавария» – первая команда в истории плей-офф Лиги чемпионов, забившая в одной игре восемь голов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 2:8 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мюллер, 4; 1:1 – Алаба, 7 (в свои ворота); 1:2 – Перишич, 22; 1:3 – Гнабри, 28; 1:4 – Мюллер, 31; 2:4 – Суарес, 57; 2:5 – Киммих, 63; 2:6 – Левандовски, 82; 2:7 – Коутиньо, 85; 2:8 – Коутиньо, 89.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Гризманн, 46), Бускетс (Фати, 70), де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, (Зюле, 76) Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич (Коман, 67), Горецка (Толиссо, 84), Дэвис (Эрнандес, 84), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Суарес, 54; Алаба, 60; Видаль, 90+2 – Боатенг, 43; Дэвис, 52; Киммих, 85.

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