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  • Лига чемпионов. «Бавария» забила восемь голов «Барселоне» и прошла в полуфинал

Лига чемпионов. «Бавария» забила восемь голов «Барселоне» и прошла в полуфинал

14 августа 2020, 23:49
129

«Барселона» крупно уступила «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Лионель Месси ушел с поля без гола.

Немцы сыграют в следующем раунде либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».

Луис Суарес забил в Лиге чемпионов за пределами «Камп Ноу» впервые с сентября 2015 года.

«Бавария» – первая команда в истории плей-офф Лиги чемпионов, забившая в одной игре восемь голов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 2:8 (1:4) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мюллер, 4; 1:1 – Алаба, 7 (в свои ворота); 1:2 – Перишич, 22; 1:3 – Гнабри, 28; 1:4 – Мюллер, 31; 2:4 – Суарес, 57; 2:5 – Киммих, 63; 2:6 – Левандовски, 82; 2:7 – Коутиньо, 85; 2:8 – Коутиньо, 89.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Гризманн, 46), Бускетс (Фати, 70), де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, (Зюле, 76) Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич (Коман, 67), Горецка (Толиссо, 84), Дэвис (Эрнандес, 84), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Суарес, 54; Алаба, 60; Видаль, 90+2 – Боатенг, 43; Дэвис, 52; Киммих, 85.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Барселона Бавария
Комментарии (129)
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svetekanet
1597438369
Шутка про немецкое порно ещё актуальна?
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Andrering87
1597438822
Полностью деклассировали Барселону.. Тер Штеген косячил... Месси ничего не показал, вообще вся команда была просто 0!!! С победой Баварию!!
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JTherry
1597438862
Месси в шоке(((( легко, на классе - баварцы вставили, так вставили) если без шуток, победа предполагалась еще до матча, Бавария сильна, как никогда... конечно, никто не ожидал , что до такого счета, 8:2 - круто!!!! немецкий футбол - рулит, "красная машина" на ходу!!!!
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knikos
1597439261
Абалдеть ! Месси , вали оттуда в Интер , сделай перезагрузку . Эта команда ветеранов уже импотентна. Ещё помнит , но уже не может ...
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knikos
1597440609
Я не очень люблю Месси , хоть и признаю , что он великий футболист ! Без сомнения . Ему нужна перезагрузка , как Роналду . Сегодня его одного мне было жаль . Он не заслужил такого . Но он не виноват , что руководство хрен знает кого покупает , с кем ему играть , сколько можно тащить ?
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falanor
1597441811
парадокс в том, что команда перестала играть присчете 1-3 уже на 30 минуте. половине игроков уже за 30, не маленькие дети, а готовы были уже в середине первого тайма идти в раздевалку. абсолютно нету лидера у Барсы, я не говорю даже про Месси, там же есть еще и Пике,Суарес,Бускетс... каждый второй уже взрослый дядька который может завести команду, встряхнуть, придать боевого духа, а вместо этого команда потекла от пацанов в лице Киммиха, Девиса, Гнабри, фактически детям по сравнению с ними. а по игре вообще нет комментариев, кроме фонарного попадания в штангу от Месси (которой очевидно что просто забрасывал мяч), забивала исключительно Бавария, при счете 1-3 все голы забили немцы, либо себе либо Барсе. на самом деле жалко Барсу - там абсолютный бардак просто по всем фронтам. и денег перевернуть ситуацию уже точно в след года 2-3 не будет, покупки Гризмана+Дембеле+Коутиньо(который славно поиздевался на своим же клубом, и здорово разрекламировал себя для клубов АПЛ) еще накатил и коронавирус. чтоб исправить ситуацию нужно будет года 3-4, не меньше, коих у Месси уже к сожалению нет. либо уходить в поисках трофеев (кстати вариант с Интером тоже кот в мешке, далеко не факт что он хоть что то там выиграет), либо оставаться до конца уже с тонущим кораблем, но зато Богом для всей Барселоны.
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falanor
1597442391
на самом деле Бавария щас вообще как 2 пальца может побить рекорд Реала по количеству выигранных ЛЧ подряд. там каждому второму еще и 25 лет нет, потенциал у команды просто огромный, а трасферная политика такая, что Реал с Барсой и МС могут смело ездить летом к ним на стажировку. супер скоростные фланговые игроки, кроме Боатенга вся защита это ребята которые смело могут лет на 10 закрыть свои позиции. разве что на позиции Левандовского и Мюллера скоро придется искать замену, но это просто мелочь по сравнению с проблемами у топ-клубов всей Европы. сегодня был продемострирован наглядный пример того как нужно играть команде - угроза иходила абсолютно от любого игрока в команде, а не так у Барсы - от Месси, ПСЖ от Неймара и Мбаппе, Ювентус - Роналду, у Реала вообще молчу (у нас главная надежда это защитник 35-летний). Бавария не возлагает надежд на 1-2 звездных игроков и молиться чтоб был сегодня "их день" и они на индивидуалке протащат всю команду дальше. просто играет вся команда и делает результат вся команда. это топ уровень, сказать тут нечего
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Dart Veider
1597443522
Ну где это динар фанат обосрасной бабселоны с его любимым леплеконом чмеськой видно у него пердак так бомбанул что он в космом улетел на своей жопе
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ААМ
1597460301
Просто Барса в нынешнем составе - команда тихоходных ветеранов, величие которых в прошлом. Зениту напоминание о том, что его ждёт в ЛЧ, если он будет ходить пешком по полю.
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Йост
1597460364
Зенит, увидев это, должен снятся сразу, чтобы сэкономить народные денежки бабушек...
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