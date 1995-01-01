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    Видаль, Месси, Суарес – в старте у «Барселоны»; «Бавария» выставит с первых минут Перишича, Мюллера и Левандовски

    Стали известны стартовые составы на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

    «Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

    Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончи, Гарсия, Рейс.

    «Бавария»: Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

    Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Мусиала, Зиркзее.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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