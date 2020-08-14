Видаль, Месси, Суарес – в старте у «Барселоны»; «Бавария» выставит с первых минут Перишича, Мюллера и Левандовски

Стали известны стартовые составы на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией».

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Видаль.

Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончи, Гарсия, Рейс.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алькантара, Алаба, Киммих, Перишич, Горецка, Дэвис, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Мусиала, Зиркзее.