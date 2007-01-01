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    Дембеле впервые с ноября 2019-го сможет сыграть за «Барселону». Сегодня матч с «Баварией»

    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле восстановился к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Медицинский штаб разрешил французу вернуться на поле.

    «Дембеле готов сыграть. Он не выходил на поле почти год из-за травмы, но мы уверены, что он способен выйти на замену и принести пользу», – заявил главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен.

    • 3 февраля Усман получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра.
    • В последний раз Дембеле выходил на поле в ноябре прошлого года.
    • В сезоне-2019/20 француз сыграл всего в пяти матчах Примеры, отметившись одним голом.

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    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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