Дембеле впервые с ноября 2019-го сможет сыграть за «Барселону». Сегодня матч с «Баварией»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле восстановился к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Медицинский штаб разрешил французу вернуться на поле.

«Дембеле готов сыграть. Он не выходил на поле почти год из-за травмы, но мы уверены, что он способен выйти на замену и принести пользу», – заявил главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен.