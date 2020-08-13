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    Генсек РФС Алаев: «Кашшаи необходимо время и доверие. Он только приступил к работе»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев призвал не спешить с выводами по поводу работы Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства.

    «Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время.

    Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь полгода... но он так же отработал 10 туров. Если вы сейчас назовете человека, который бы все исправил за 10 туров, будем очень признательны. Но, честно, я давно в футболе, и не знаю таких людей», – сказал Алаев.

    • Кашшаи назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января.
    • Он сменил на этом посту Александра Егорова.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.08.2020 23:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1395

      altezzik 57 минут назад

      Да все понимают, что дело не в Каше.

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      Рейтинг: +12322

      vladimir-7 1 час назад

      Если РФС примет решение о переигровке матча спартак- Сочи, то и
      Рубин должен подать заявление на переигровку матча Рубин-Локомотив,
      а также можно настаивать на переигровке игр прошедшего 2019/2020
      сезона, которые были сыграны с ошибками судей.

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