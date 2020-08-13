Генсек РФС Алаев: «Кашшаи необходимо время и доверие. Он только приступил к работе»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев призвал не спешить с выводами по поводу работы Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства.

«Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время.

Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь полгода... но он так же отработал 10 туров. Если вы сейчас назовете человека, который бы все исправил за 10 туров, будем очень признательны. Но, честно, я давно в футболе, и не знаю таких людей», – сказал Алаев.