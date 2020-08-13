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  • Генсек РФС Алаев: «Кашшаи необходимо время и доверие. Он только приступил к работе»

Генсек РФС Алаев: «Кашшаи необходимо время и доверие. Он только приступил к работе»

13 августа 2020, 23:26
10

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев призвал не спешить с выводами по поводу работы Виктора Кашшаи на посту главы департамента судейства.

«Виктор, по сути, только приступил к работе. И чтобы добиться результатов, ему необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, но раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время.

Думаю, он уже разобрался в ситуации, понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь полгода... но он так же отработал 10 туров. Если вы сейчас назовете человека, который бы все исправил за 10 туров, будем очень признательны. Но, честно, я давно в футболе, и не знаю таких людей», – сказал Алаев.

  • Кашшаи назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января.
  • Он сменил на этом посту Александра Егорова.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (10)
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vladimir-7
1597353430
Если РФС примет решение о переигровке матча спартак- Сочи, то и Рубин должен подать заявление на переигровку матча Рубин-Локомотив, а также можно настаивать на переигровке игр прошедшего 2019/2020 сезона, которые были сыграны с ошибками судей.
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altezzik
1597354490
Да все понимают, что дело не в Каше.
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Axe111
1597360799
Лол
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ilichkadr
1597385112
Не надо назначать на серьёзные и ответственные должности случайных людей. Кому-то же в голову пришла идея назначить мадьяра, достаточно начудившего в Европе на судейском поприще!?
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Давид59
1597387324
Генеральный секретарь РФС! Ого.
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NewLife
1597387335
Тогда надо было с испытательным сроком брать. Эти реплики в пользу бедных, а точнее в пользу богатых чиновников РФС и судей.
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vladimir-7
1597396888
Старый Симонян не в состоянии помочь спартаку, пора менять дедушку на Бздуна и все посмотрят на его "борьбу" в РФС с Брюковым.
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maygli
1597407077
Назначили его 9 января, а работать начал только что. Чем же он более полугода занимался?
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vikrub
1597410464
Да не нужно было его вообще приглашать. У нас что нет ни одного нормального человека-судьи для этой должности. Как же РФС не стыдно так себя и Россию унижать. А всего-то и нужно для повышения уровня судейства приглашать на пред матчевую и после матчевую пресс конференции не только главных тренеров команд, но и главного судью и судью ВАР матча. Пусть сразу же после матча в открытом эфире и говорят журналистам и болельщикам о своих действиях. Вот тогда ответственность за действия повысится многократно. Извиняются же ответственные и уважающие себя, команду и болельщиков тренеры за неудачную игру. Пусть и судьи вот так доказывают правильность своих действий.
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